Ådne (22) sitter SAS-fast i plaskebassenget hjemme

Etter to pandemi-år og en lang vinter var det endelig klart for den lenge planlagte turen til Kroatia for åtte kompiser fra Nordreisa i Troms og Finnmark.

Kompisene er bosatt over hele landet, og skulle fly fra ulike byer. Da villaen stod klar til overtakelse, var det bare én av åtte som hadde kommet frem.

Vebjørn Nyvoll (24) var allerede i Kroatia med familien og rakk derfor å komme seg til Kroatia før SAS-streiken startet.

NOEN PÅ PLASS: Noen av kompisene har heldigvis kommet seg fram til villaen i Split. (f.v.) Kevin Samuel (24), Martin Nordstrøm (24) og Vebjørn Nyvoll (24) nyter sola. Foto: Privat.

– Alle guttene hadde bestilt fly med SAS og så hendte det som alle krysset fingrene for at ikke skulle skje, det ble streik i SAS, sier Nyvoll.

13 timers mellomlanding

Han og resten av gjengen har gledet seg lenge til turen. Kompisene sees ikke ofte, men skulle endelig tilbringe en uke sammen på ferie og på Ultra Festival i Split.

Så kom SAS-streiken som resulterte i innstilte fly for resten av gjengen.

– Kompisene begynte å se etter reserveløsninger på hvordan de skulle komme seg opp og ned fra Stavanger, Oslo og Tromsø. En av dem reiste via Brussel med 13 timers mellomlanding og det kostet syv eller åtte tusen. En annen kompis bestilte ny billett på onsdag, og betalte også rundt åtte tusen, hvis jeg ikke tar helt feil, sier Nyvoll.

Så langt har tre av kompisene kommet på plass i villaen og to til er på vei.

– Kjøpt sololje og solbriller

For to av medlemmene i gruppen har det det ikke ordnet seg med nye flybilletter etter kanselleringen.

Én av dem er Ådne Nørgård (23), som sitter igjen hjemme i Nordreisa i Troms og Finnmark.

OPPVARMET BASSENG: Ådne Nørgård kokte kasseroller med vann for å få samme temperatur på vannet som i Kroatia. Foto: Privat.

– Nei, det er jo veldig kjipt. Man har ventet veldig lenge på å kunne reise på ferie, og når man endelig skal dra, så blir det streik. Jeg hadde kjøpt både sololje og nye solbriller og hadde jo gledet meg til å prøve alt dette, sier Nørgård.

Da flyet ble kansellert, prøvde de to kompisene å finne nye løsninger på hvordan de skulle komme seg til villaen i Kroatia, men til ingen nytte.

Alternativ ferieplan

Å punge ut 20 000 kroner tur-retur var ikke et alternativ, og dermed måtte Norgård finne på noe annet å gjøre med ferieuka.

– Siden det ikke ble noe av det, dro jeg og kjøpte meg et lite basseng i ren fortvilelse. Jeg prøvde å få samme temperatur i bassenget som de har i bassenget i Kroatia. Der er det rundt 30 grader, så jeg har stått og kokt kasseroller i hele går, sier han.

På tross av at det ikke blir tur til Split, tror Nørgård det fortsatt er muligheter for å få kost seg i sommer når han først har fått seg plaskebasseng og sola skinner i nord.

POOLPARTY: Nørgård vurderer å invitere venner på besøk for å benytte det nyinnkjøpte bassenget. Foto: Privat.

– Jeg tenkte jeg skulle invitere noen til poolparty i helgen. Kanskje vi skal sitte litt i bassenget og ta en grillfest for eksempel. Man må jo gjøre noe, det er tross alt sommerferie, sier han.

Håper på refusjon

Nørgård er glad for at kompisene fikk kommet seg på ferien de hadde planlagt, men han syns samtidig at det er litt surt å sitte igjen hjemme i Norge.

Gjengen som har kommet seg til Kroatia er spente på hva som skjer med den planlagt hjemturen med SAS - som fortsatt ikke har blitt innstilt.

– Per nå har vi litt is i magen og avventer og ser om de kommer med en løsning på streiken eller om vi må ombooke til andre tidspunkt og alternative selskaper, sier Nyvoll.

Kompisgjengen håper de får refundert pengene de har lagt ut og mistet på grunn av de innstilte flyvningene.