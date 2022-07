Nå kan du ha Ada Hegerberg på ditt lag: – Jeg skal levere varene mine

For første gang kan du spille EM-manager under fotballmesterskap for kvinner. Flere norske profiler kan bli kupp på ditt personlige lag.

Se Norges åpningskamp i EM mot Nord-Irland på TV 2 og Play torsdag fra klokken 19.00.

– Det er veldig morsomt at det har kommet. Man har ventet litt på at det skulle komme på kvinnesiden, sier Julie Blakstad til TV 2.

For før sommerens Fotball-EM i England, kan nemlig du registrere ditt eget lag i EM-manager. Flere kjenner sikkert til manager-spill som Fantasy Premier League og Eliteserien Fantasy.

Sjekk prisen på flere av de norske spillerne her!

Nå har TV 2, sammen med NRK, lansert et lignende spill for kvinnenes fotball-EM.

Blakstad har selv spilt Fantasy tidligere og forteller at EM-manager for Fotball-EM 2022 har skapt engasjement hos hennes kjente og kjære.

– Jeg har fått et par meldinger fra litt kompiser og venninner som skal spille. Det er veldig stas, sier Ottestad-jenta.

Manchester City-profilen er én av flere norske spillere som kan bli et kupp på ditt personlige lag i EM-manager.

Lag ditt eget lag her!

– Jeg skal prøve å sørge for at de som har meg på laget skal bli fornøyd med det, sier Blakstad – som koster 5.5 millioner i spillet.

Få dager før EM sparkes i gang, er det Norge-spiss Ada Hegerberg som er den mest valgte spilleren. Tirsdag formiddag hadde 81 prosent av alle som har laget et lag, valgt Norge-spissen på sitt lag til en pris av 9.5 millioner.

– 9.5... Det blir dyrt, men jeg håper budsjettet er bra. Jeg skal levere varene mine, sier Hegerberg og smiler.

Hvordan fungerer spillet?

Du må velge ut 15 spillere som vil utgjøre troppen din. Hver spiller har en kjøpspris, og summen av de 15 kan ikke overstige 105 millioner. Du må kjøpe inn to keepere, fem forsvarere, fem midtbanespillere og tre angripere.

Det er en grense for hvor mange spillere du kan ha fra samme land, tallet blir større jo lengre ut i turneringen du kommer. Gruppespillet: Tre. Kvartfinalene: Fire. Semifinalene: Sju. Finalen: Åtte.

Man må ha elleve spillere på banen. Det er imidlertid flere formasjoner å velge mellom. Du må ha èn keeper, minst tre forsvarere, minst to midtbanespillere, og minst èn angriper. Alle formasjoner er gyldige, så lenge de oppfyller disse kravene og bruker 11 spillere.

Man kan bytte spillere mellom kampene. Det er frister man må forholde seg til, og de er før første grupperunde, før andre grupperunde og så videre frem til finalen.

Aldri for sent

Hvis du ikke rekker å sette opp et lag før EM i fotball starter, fortvil ikke. Du kan fortsatt være med. Det er lov å sette opp lag helt frem til finalen. Du vil få kompensasjonspoeng for de spilleomgangene du ikke var med i, lik 90% av gjennomsnittspoengene for hver runde.

Det er kun tillatt med ett lag per bruker.

Det gis kun poeng for hendelser i ordinær spilletid. Altså i 90 minutter pluss tillegg for skadeavbrekk. Det gis ikke poeng for hendelser i ekstraomganger eller i straffspark-konkurranser. Det gis doble poeng til kaptein. Hvis kapteinen ikke spiller i runden, får visekapteinen doble poeng.

Poengsystemet er i de fleste tilfeller likt som i Fantasy Premier League. Det har imidlertid blitt lagt til litt ekstra krydder for å gjøre det ekstra spennende.

Angriper eller midtbanespiller spiller hele kampen: 1 poeng

Målvakt per redning: 0.5 poeng

Forårsaker straffespark: -2 poeng

Forårsaker frispark som blir skutt i mål: -2 poeng

Spillers lag «vinner» i perioden hun er på banen: 0.3 poeng

Spillers lag «taper» i perioden hun er på banen: -0.3 poeng

Angriper/midtbanespiller med skudd på mål: 0.4 poeng

Forsvarer med skudd på mål: 0.6 poeng

Målvakt med skudd på mål: 1 poeng

Så over til det som kanskje er mest interessant. Hvem bør man ha på laget sitt?

Christina Paulos Syversen og Mina Finstad Berg fra TV 2 har sammen med Carl-Erik Torp og Tete Lidbom fra NRK gitt sine tips. De kan du se på som video forskjellige steder i denne saken.

Dette er imidlertid den troppen TV 2s eksperter har tatt ut til sin tropp:

Keeper: Merle Frohms (Tyskland, 5.5 millioner)

Forsvar: Julie Blakstad (Norge, 5.5), Lena Oberdorf (Tyskland, 5.5), Hanna Glas (5.5) og Griedge Mbock Bathy (Frankrike, 5.5)

Midtbane: Lauren Hemp (England, 10.5), Leah Williamson (England, 5.5) og Alexia Putellas (Spania 10.5)

Angrep: Ada Hegerberg (Norge, 9.5), Stina Blackstenius (Sverige 9.5) og Vivianne Miedema (Nederland, 11.5)

Benk: Laura Giuliani (Italia, 5.0), Ingrid Syrstad Engen (Norge, 5.5), Laura Deloose (Belgia, 4.5) og Damaris Egurrola (Nederland, 5.5).