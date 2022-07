Helse Bergen ilagt millionbot som følge av feilmedisinering

Den 22. juni 2020 skulle en 56-år gammel mann behandles med cellegift. Men ved en feil fikk mannen en dose som var ti ganger så høy som den skulle være.

Dosen fikk et dødelig utfall. Mannen døde den 29. juni 2020, og politiet startet etterforskning av saken samme dag.

Legen som rekvirerte dosen hadde status som mistenkt.

Millionbot

Nå er Helse Bergen og Sykehusapoteka Vest ilagt bøter på 1,6 millioner kroner og 1 million kroner som følge av den alvorlige feilmedisineringen. Det opplyser Hordaland, Sogn og Fjordane statsadvokatembeter i en pressemelding.

Statsadvokatembete opplyser i pressemeldingen at både Helse Bergen og Sykehusapoteka Vest var godt kjent med risikoen knyttet til manuell avrunding av cellegiftdoser uten at virksomhetene hadde iverksatt tiltak for å redusere risikoen for feil.

– Denne tragiske hendelsen er ikke et resultat av et uhell, men skyldes mangelfulle rutiner både ved sykehuset og ved sykehusapoteket, sier statsadvokat Rudolf Christoffersen.

Sak henlagt

Saken mot den siktede legen er henlagt. Dette fordi statsadvokaten ikke har funnet at den nedre terskelen for straffbar uaktsomhet er overtrådt.

– Legen har opptrådt uaktsomt, men ikke grovt uaktsomt, heter det i pressemeldingen.

Etter hendelsen er det innført en rekke tiltak for å redusere risikoen for at slike feil skal skje igjen.