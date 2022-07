Det holder ikke å heise regnbueflagget én gang i året

Det burde ikke være nødvendig med parader, jubileer eller minnemarkeringer for at idrettsutøvere stolt skal kunne fronte regnbuens farger. Målet må være at åpent skeive idrettsutøvere blir en del av hverdagen.

Norsk idrett er Norges største folkebevegelse. Det gir idretten både en stor mulighet og et stort ansvar for å skape trygge rammer for skeive.

TV 2S SPORTSKOMMENTATOR: Mina Finstad Berg. Foto: Erik Edland / TV 2

En uke etter skytingen på Per på Hjørnet og London Pub har Astrid Uhrenholdt Jacobsen valgt å fortelle at hun elsker en av samme kjønn. På instagram deler skihelten åpent, ærlig og sårbart om sine følelser etter angrepet natten før Pride-paraden:

«Etter dager i sjokk og lammelse over hat og voldshandlinger i Oslos gater, har jeg erkjent at jeg også kunne vært et mål for dette absurde. Fordi jeg elsker en av samme kjønn.»

Uhrenholdt Jacobsen har alltid fremstått som en av våre mest reflekterte toppidrettsutøvere. Når hun nå velger å fortelle at hun er skeiv, gjør hun også det med en selvransakelse som er både sår og befriende ærlig. Ved å kun fortelle om det til sin nærmeste krets føler hun selv at hun var «på kollisjonskurs med den åpenheten som alltid har kjennetegnet meg.»

– Representerer de skeives kamp

Ordene hennes får en helt spesiell klangbunn fordi de kommer etter en uke der politiet ikke har kunnet garantere for skeives sikkerhet og trygghet. Pride-arrangement og markeringer over hele landet har blitt avlyst. For sikkerhets skyld. Storsamfunnet har slått ring om Pride etter at skuddene falt, men det er åpenbart at vi som samfunn ikke har gjort nok for å sikre at skeive kan få være akkurat den de er, helt fritt og uten frykt.

ÅPENHERTIG: Astrid Uhrenholdt Jacobsen brukte Instagram til å fortelle at hun er skeiv. Foto: Jon Olav Nesvold / BILDBYRÅN

I en tid der mange skeive føler seg utrygge, velger Uhrenholdt Jacobsen å komme ut av det berømte skapet. Forrige gang en norsk toppidrettsutøver valgte å fortelle at han er skeiv, var konteksten langt lysere.

21. april i år markerte Norge at det var femti år siden homofili ble avkriminalisert her til lands. Håndballspiller Ola Hoftun Lillelien brukte femtiårsjubileet til å fortelle at han “sannsynligvis ikke ender opp med en søt jente, men en kjekk gutt”.

Symbolikken i timingen er sterk både når det gjelder Ola Hoftun Lillelien og Astrid Uhrenholdt Jacobsen. Han delte sitt Instagram-innlegg på en merkedag, en dag da vi kunne feire hvor langt samfunnet vårt tross alt har kommet de siste femti årene. Hun delte sitt innlegg i en tid preget av sorg og utrygghet, men også brennende engasjement og kampvilje.

På hver sin måte representerer disse to de skeives kamp. Historien om skeives liv og rettigheter både i idretten og i samfunnet for øvrig er historien om alt man har vunnet, men også alle kampene som fortsatt gjenstår. Det er det evige skjæringspunktet mellom å feire fremgangen samtidig som man fortsatt har en fortvilende lang vei igjen å gå på mange områder.

Det at vi får flere og flere som er åpne om at de er skeive i idretten viser at verden går fremover. De er enormt viktige forbilder fordi de viser at skeive allerede er en helt naturlig del av den norske idrettsbevegelsen. Det burde være en selvfølge at idretten har rom for alle, men mange trenger å se det med egne øyne for å tro på det. Skeive idrettsutøvere, dommere, trenere og frivillige skaper et større og mer inkluderende rom i idretten. Det kan være spesielt viktig for barn og unge som selv er skeive eller lurer på om de er skeive.

– Et tankekors

Samtidig er det fortsatt slik at åpent skeive idrettsutøvere er en stor nyhetssak. Fortsatt antar de fleste at alle er heterofile inntil det motsatte er bevist. Derfor er det ikke så rart at utøvere som Hoftun Lillelien og Uhrenholdt Jacobsen kommer ut av skapet i forbindelse med konkrete merkedager eller hendelser. Idretten må jobbe målrettet for at det rommet også er der i hverdagen.

Det er også et tankekors at mange velger åpenheten først etter at de har lagt opp. Norsk idrett må spørre seg hvorfor det er slik. Gjør idretten nok for å skape trygge rammer til å være hele seg også mens utøverne er aktive? Og hvis ikke, hva kan idretten gjøre med det?

Idretten både kan og bør spille en viktig rolle for å gjøre samfunnet til et bedre sted for skeive. Idretten er Norges største folkebevegelse. Det er noe Berit Kjøll og co elsker å trekke frem. Men det å være Norges største folkebevegelse er ikke bare et fint poeng i festtaler eller når man vil ha politisk og økonomisk støtte. Det bringer også med seg en del forpliktelser.

Idrettsbevegelsen når ut til enormt mange barn og unge gjennom sine aktiviteter land og strand rundt. Våre toppidrettsutøvere er forbilder og helter. Idretten har makt til å påvirke, til å forme folks holdninger og verdensbilde.

Fordi idretten er en stor folkebevegelse vil den alltid speile samfunnet rundt seg. Idretten har de samme utfordringene som storsamfunnet, og består av de samme menneskene med de samme holdningene. På godt og vondt. Og som for samfunnet ellers holder det ikke å heise regnbueflagget én gang i året. Kampen for skeives frihet og trygghet må tas hver eneste dag, hele året.