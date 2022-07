Her står reven på hodet: – Hopper rett i været

Fotograf Tom Schandy sto opp tidlig i ferien sin for å fange dette spesielle øyeblikket på kamera.

Tom Schandy tilbringer sommerferien sin på hytta, men har likevel stått opp før halv fire de siste dagene for å kjøre til et jorde i Lier kommune.

Gjennom fire dager har han nemlig fulgt en rev som jakter på mat i morgentimene. Da fikk han fanget det såkalte «musespranget» på kamera.

– Reven lytter etter mus, så hopper den rett opp i været og rett ned igjen. Den står vertikalt i lufta for å ta dem. Et overraskelsesangrep, forteller Schandy til TV 2.

– Da gjelder det å være klar på utløseren, legger han til.

Det var Drammens tidende som først omtalte saken.

– «Happy»

Fotograf Schandy fulgte reven i fire dager før han fikk tatt det spektakulære bildet av dyret som står på hodet.

Han forklarer at forlabbene til reven er inntil snuten når han hopper nedi et hull for å gripe byttet med tennene. Denne gangen var det jordrotter på menyen.

– Jeg fulgte den nøye og klinket til og tok mange bilder. Det er alltid spennende om jeg treffer eller ikke, sier fotografen.

Schandy har prøvd på lignende bilder før, men da har bildet blitt tatt på lang avstand eller så har fokuset vært feil.

Denne gangen var fokuset helt riktig:

– Da var jeg veldig «happy», for det er jo et bilde jeg ikke har, sier fotografen som synes bildet er komisk og morsomt.

– Må jobbe for motivene

Schandy, som kommer fra Vestfossen, sitter av og til i bilen sin når han skal fotografere dyr.

– Det er god kamuflasje. Når en bil står stille er de ikke redde, og ser ikke på det som en direkte fare, sier fotografen.

Ved å gjemme seg i bilen kan han også komme nærmere på dyrene, men det krever planlegging for å få blinkskuddet man ønsker.

Fotografen forklarer at rever er «vanedyr» og kommer gjerne til samme tidspunkt flere dager dersom de har oppdaget noe.

– Da gjelder det for oss som fotografer å være på rett sted til rett tidspunkt, sier han og legger til:

– Man må jobbe for å få motivene, og her kommer en rev og står på hodet for deg.

Schandy jobber med dyr og natur over hele verden, og forteller at man som regel får bilder av dyr som ikke gjør noe.

– Derfor er det spennende når det skjer noe mer i bildet, noe action. Derfor blir man veldig «happy», understreker han.

Og mens reven fikk seg noen jordrotter til frokost, dro Schandy hjem til kona på hytta og spiste en normal husmannsfrokost med egg og syltetøy.