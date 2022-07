Varsler skyhøye strømpriser ved storstreik

Strømprisen er høy til at det er sommer. Nå kan den stige ytterligere ved en opptrapping i oljestreiken, varsler ekspert.

Tirsdag gikk 74 oljearbeidere ut i streik etter brudd i meklingen mellom arbeidstakerorganisasjonen Lederne og Norsk olje og gass.

Streiken fører til at oljefeltene Gudrun, Oseberg Sør og Oseberg Øst er stengt ned. Én prosent av Norges gasseksport faller bort som følge av dette, skriver NTB.

Onsdag er det varslet ny opptrapping, og ved en ytterligere opptrapping av streiken lørdag, kan 56 prosent av norsk gasseksport stanse, ifølge Norsk olje og gass.

Gassprisen og strømprisen følger ofte hverandre. En storstreik føre til enda høyere gasspriser og enda høyere strøm, både i Europa og i Norge.

DYRT: En dusj kan bli enda dyrere i Sør-Norge dersom det blir mangel på gass i Europa som følge av streik. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Det sier forvalter Jon Hille-Walle i Nordea.

– Det er umulig å si hvor høy gassprisen blir og deretter hvor høy strømprisen blir helt konkret, men jeg blir ikke overrasket om de vil gå opp veldig mye, sier han.

– Opp til 30 prosent

Det er mange faktorer som spiller inn på strømprisene i Norge og resten av Europa.

Russland har redusert gassleveransene til Europa med om lag 50 prosent. For noen uker siden brant et anlegg i USA som påvirker forsyningen av flytende naturgass og hvis det blir en stor oljestreik i Norge, vil det også påvirke prisene, forklarer Hille-Walle.

– Vi kan få en økt gasspris på 10-20-30 prosent. Det er umulig å være mer nøyaktig, men det blir altså mye høyere, sier forvalteren i Nordea.

– Europeiske strømpriser vil gå opp og i Sør-Norge har vi de samme prisene, i den grad det er kapasitet i kraftnettverket. Går prisene opp i Europa, går de også opp her, sier Hille-Walle.

Dette skjer i oljestreiken Tirsdag gikk 74 medlemmer i arbeidstakerorganisasjonen Lederne ut i streik. Det har medført at oljefeltene Gudrun, Oseberg Sør og Oseberg Øst er stengt ned. Én prosent av Norges gasseksport faller bort som følge av dette.

Onsdag er det varslet en opptrapping av streiken med ytterligere 117 medlemmer.

En ytterligere opptrapping lørdag vil resultere i at totalt 382 medlemmer er tatt ut i streik.



Lørdagens opptrapping vil føre til at inntektstapet vil være på 1,8 milliarder kroner, ifølge Norsk olje og gass.



Da vil oljefeltene Gullfaks A, Gullfaks C og Sleipner blir tatt ut, noe som får en rekke følgekonsekvenser på sokkelen.

Onsdag vil Sørvest-Norge få en snittpris på 2,36 kroner per kWh, og Sørøst-Norge og Vest-Norge vil få en snittpris 1,67 kroner per kWh.

Det er henholdsvis 1,77 kroner og 10,9 kroner høyere enn samme dag året før.

Forvalteren i Nordea tror at vi kan se skyhøye priser som vi så før jul i fjor og etter Russlands invasjon av Ukraina.

For eksempel 7. mars var på strømprisen i Tyskland 500 euro per megawatt timen. Tirsdag er den til sammenligning på 349 euro per megawatt timen.

7. mars var snittprisen i Sør-Norge (minus Midt-Norge) på 2,34 kroner per kilowatt time og en makspris på 4,96 kroner.

– Hvis vi får streik i Norge og halvparten av produksjonen blir stengt lørdag som varslet, er jeg ikke overrasket om vi ser slike priser igjen, sier Hille-Walle.

Lagrer gass

Akkurat nå fyres det med lite gass i Europa på grunn av sommertemperaturer, men gassen er likevel svært kjærkommen: Tyskland og andre land holder nå på å lagre gass til vinteren.

En potensiell storstreik i oljebransjen i Norge vil gå utover fyllingsgraden, som nå er på 60 prosent. Ønsket er å få den opp til 90 prosent til oktober.

Forvalteren i Nordea sier at den typen konflikter i oljebransjen har en tradisjon for å ikke vare så lenge - toppen noen dager - fordi det er enorme beløp i spill.

– Også ved sist streik ble den kortvarig. Det er for mye penger på bordet til at konflikten kan stå uløst, tror jeg, sier forvalter Hille-Walle.