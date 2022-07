Hovland trengte hvile: – Blir veldig mye press

For litt over to uker siden misset nordmannen sin første cut i en Major-turnering noensinne.

Siden har han hatt ferie på Østlandet for å lade opp til en viktig sesongavslutning med blant annet Major-turneringen The Open på programmet.

Til TV 2 forteller Hovland at han har hatt godt av et pust i bakken:

– I USA, hvor man spiller så mange turneringer, så er det fullt kjør hele tiden. Når man spiller bra så øker forventningene og man vet hva man er kapabel til.

– Da får man bare lyst å spille bedre og bedre, og det blir veldig mye press. Så da synes jeg det har vært greit å komme tilbake til Norge, slappe av og kose seg litt.

Før Hovland ankom Norge fikk han ikke helt resultatene han ønsket seg:

Fakta: Hovlands resultater siden The Players Valspar Championship: 33.-plass World Golf Championship: 18.-plass Masters Tournament: 27.-plass Zurich Classic: 29.-plass PGA Championship: 41.-plass Charles Schwab Challenge: 21.-plass The Memorial: 51.-plass US Open: Misset cuten

– Trengte å være et barn igjen

Hovlands caddie, Shay Knight, har også vært på norgesbesøk i forbindelse med en veldedighetsturnering.

Han tror også dagene i Norge kan være gull verdt nå som Hovland skal tilbake i konkurransemodus:

– Livet på touren blir litt mye etter hvert og det kommer til et punkt hvor man ikke er seg selv. Da er det viktig for ham å komme seg tilbake til røttene, nyte tid med venner og bare være som et barn igjen.

På få år har Hovland gått fra å spille amatørgolf til å nesten bli verdensener tidligere i år:

– Mange av oss har vært 24 år engang, men ingen av oss har gått igjennom det samme som han gjør i den alderen. Derfor er det veldig viktig at han kan ta seg tid til å komme hjem og bare være seg selv igjen,

VISTE SUPERFORM: Hovland startet sesongen med å vinne to turneringer tidlig. Da The Players Championship ble spilt i mars var han bare noen hull unna å bli verdensener. Foto: Jared C. Tilton

Selv om Ekeberg-guttens resultater ikke har vært like gode i det siste, mener caddien at Hovland ikke er så fryktelig langt unna superformen han viste i starten av sesongen:

– Vi må huske at dette bare er golf. Vi slår rundt på en hvit ball. Han har fått det til å se kjempeenkelt ut i lang tid. Han har hatt noen resultater som han verken ønsket eller forventet, men det handler bare om tid før han snur det.

Se: Hovlands lille norgesferie resulterte i en drømmedag for talentfulle Kayla (12):

Ekspert har troen

Golfekspert Marius Thorp har troen på at et par uker på norsk jord kan ha vært akkurat det den norske golfstjernen trengte:

– Ja, absolutt. Jeg har både spilt og snakket med ham i denne perioden. Han trengte litt avstand og å få koblet av litt. Nå er han nok spillesugen igjen.

Torsdag er han tilbake i konkurransemodus i forbindelse med Scottish Open på Europatouren.

Hovland selv sier han skal bruke turneringen til å finne godsonen igjen før årets siste Major-turnering, The Open, starter 14. juli.

– Resultattips i golf er jo klin umulig. Hvis han nærmer seg toppen og kanskje får noe rundt en 15.-plass, så tror jeg det er en god oppladning til The Open, sier golfekspert Thorp.