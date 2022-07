Utsatt for hets ute på restaurant: – Jævla homoer

Adelsten var fredag på restauranten Gatsby i Bodø sammen med kjæresten Kjetil Malm Hamlandsø (30) og en kompis av dem.

Da kom en beruset mann bort og ytret seg ubehagelig til gruppen, forteller Adelsten til TV 2.

– Han satt seg halvveis oppe på kompisen min og skjøv han bort. Så spurte han oss om vi var homser hele gjengen.

– Kompisen min lurte på hva han mente med det, og om det hadde noe å si. Etter hvert kom det frem at om det hadde vært opp til ham, så hadde han skutt oss, sier han.

Avisa Nordland omtalte hendelsen først.

– Fikk hjelp til å føre han bort

Mannen uttrykte videre en rekke negative holdninger mot homofile i samtale med Adelstens kompis, mens de to andre hørte på, forteller Adelsten.

– Da kom det blant annet frem at vår levemåte var som å være ti år gamle, at vi var en skjult kult eller diktatur som prøvde å ta over verden, og hvordan vi skulle videreføre menneskeheten hvis vi bare var menn som lå med andre menn, sier Adelsten.

Han mener mannen fremsto aggressiv mens han snakket.

FILMET HENDELSEN: Hroar-William Adelsten filmet deler av hendelsen. I videoen kan man blant annet høre at mannen roper «jævla homoer». Foto: Privat

– Det var ironisk for oppi alt dette sa han at han støttet Pride og homofili, men hvis det var opp til ham skulle vi vært drept.

Etter hvert fikk de hjelp av betjeningen til å få mannen bort, men like etterpå kom han tilbake. Adelsten sier han da gjentok mye av det samme.

Mannen ble deretter ført bort til baren en gang til, forteller Adelsten.

– Så kom han en tredje gang, nesten løpende bort, mens han begynte å rope og var mye mer fysisk. Han var mer «oppe i ansiktet», pekte på kompisen min, sa vi skulle vært drept og «de jævla homsene», beskriver Adelsten.

Da fikk de også hjelp fra andre gjester på restauranten til å få mannen ut fra stedet, noe Adelsten sier han er veldig takknemlig for.

Rujan Shrestha jobbet i baren på Gatsby samme kveld. Han var vitne til hendelsen og bekrefter opplevelsen til Adelsten.

– Jeg måtte blande meg inn for å holde ham borte fra stedet vårt, sier han til TV 2.

Beklager

Adelsten filmet deler av hendelsen. I videoen, som TV 2 også har sett usladdet, kan man blant annet høre at mannen roper «jævla homoer».

TV 2 har gjentatte ganger prøvd å komme i kontakt med mannen som kom med utspillene, uten å lykkes. Til NRK sier mannen følgende:

– Det jeg sa og gjorde på Gatsby er helt forkastelig og ikke noe jeg står for. Jeg er veldig lei for at jeg har skremt og krenket mange på denne måten. At jeg var beruset er ingen unnskyldning, og får meg til å innse at jeg må jobbe med meg selv.

– Jeg ber alle jeg har krenket og skremt, om tilgivelse.

Adelsten sier situasjonen var ubehagelig for alle de involverte.

– Jeg har ikke opplevd noe slikt tidligere. Med tanke på at det var en uke etter det som skjedde i Oslo, og man sitter og føler på en sånn utrygghet allerede, så ble vi skikkelig satt ut.

ØKNING: Det har det vært en markant økning i antall registrerte saker på hatkriminalitet de siste fem årene. Oslo dominerer statistikken med 297 tilfeller i 2021. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Har opprettet straffesak

Politiadvokat Erik Magnus Blomli bekrefter til TV 2 at det er opprettet sak etter hendelsen.

– Vi ser alvorlig på det. Det er et prioritert saksfelt i politiet, så dette tar vi på alvor.

Han sier politiet etterforsker saken bredt.

– Det er naturlig å innhente vitneavhør. I denne saken er det også sikret en video som viser hendelsen.

Den videre etterforskningen vil belyse hvilke straffebud som eventuelt rammer hendelsen. Blomli viser til overtredelse av paragraf 266 om hensynsløs adferd og paragraf 185 om hatefulle ytringer.

– Etterforskingen vil avdekke hva som har skjedd, ikke skjedd, og se hva som er aktuelt, men det må vi komme tilbake til når etterforskningen er avsluttet.

MARKERING: Mange møtte opp på Rådhusplassen til Pride-markering i juni til tross for politiets råd om å ikke komme. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Store mørketall på hatkriminalitet

Det har det vært en markant økning i antall registrerte saker på hatkriminalitet de siste fem årene, fra 541 i Norge i 2017 til 815 i 2021.

– At det anmeldes mer hatkriminalitet nå enn tidligere, ser vi på som en ønsket utvikling, siden er store mørketall, sier Monica Lillebakken, fagleder for nasjonalt kompetansemiljø innen hatkriminalitet i politiet, til TV 2.

Derfor har det vært et økt fokus i politiet på opplæring, slik at de er i stand til å gjenkjenne en hatkrimsak og registrere den på riktig måte.

– Det er viktig for statistikken, men desto viktigere for at disse sakene får den prioriteten de skal ha gjennom straffesakssystemet.

Lillebakken mener imidlertid at man ikke kan se bort fra at det også har vært en reell økning av hatkriminalitet i samfunnet den siste tiden.

– Vi lever i en tid med store endringer og sosial uro. Det er voksende utrygghet, både materielt og på andre måter. Noen føler at deres sosiale posisjon og identitet er truet, sier hun.

HATKRIMINALITET: Hatkriminalitet som følge av seksuell orientering var 2021 den nest vanligste årsaken til anmeldt hatkriminalitet i Norge. Monica Lillebakken sier dette ofte skjer i bybildet. Foto: Annika Byrde / NTB

Nest vanligste årsak til anmeldelse

Drøye 55 prosent av forholdene i Norge ble anmeldt på grunnlaget etnisitet, altså rasisme.

Hatkriminalitet som følge av seksuell orientering var i 2021 den nest mest vanlige årsaken til anmeldt hatkriminalitet i Norge.

– Hatkriminalitet basert på seksuell orientering skjer oftest i bybildet, og arter seg som vold, og gjerne med hatefulle ytringer i forkant av voldsutøvelsen, sier Lillebakken.

Hatkriminalitet på grunnlaget seksuell orientering har ligget ganske konstant på rundt 20 til 25 prosent av registrert hatkriminalitet gjennom de siste årene.