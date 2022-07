Tilbakekaller etter funn av glassbit: – Svært alvorlig

Godteriselskapet Brynild frykter fare for glassbiter i flere produkter.

Et oppsiktsvekkende funn har fått godteriselskapet Brynild til å tilbakekalle flere Yoghurtnøtter i beger og i løsvekt.

Dette melder selskapet i en pressemelding tirsdag.

Årsaken er at det er gjort funn av glassbiter i noen av produktene, og Brynhild frykter nå at det kan være fare for ytterligere funn.

Beklager hendelsen

Tilbakekallingen skal hovedsakelig gjelde Yoghurtbeger (med best før dato 7.12.22 og 8.12.2022) og Yoghurtnøtter i løsvekt (med best før dato 26.01.23 og 2.2.23).

Selskapet sier i pressemeldingen at de ser svært alvorlig på hendelsen.

– Brynild beklager hendelsen på det sterkeste. For Brynild som står bak Den Lille Nøttefabrikken er det viktig å levere i tråd med våre strenge kvalitetskrav, og vi har omfattende rutiner og tiltak på plass for å sikre at våre produkter alltid er trygge å spise.

Alle berørte butikker skal være varslet, og produkter fjernet fra hyllene.

– Kast det!

I pressemeldingen ber selskapet alle med innkjøpte produkter om å sjekke utløpsdatoen og kaste de produktene som samsvarer med datoene beskrevet.

– Står det 07.12.22 eller 08.12.22 kan man ta bilde av produktet og registrere det på våre nettsider (www.brynild.no), og deretter kaste det. Det samme gjelder dersom man har kjøpt Yoghurtnøtter i løsvekt etter 20. juni og frem til i dag 5. juli 22. Brynild vil da kompensere for kjøpet.