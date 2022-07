Maktdemonstrasjon av van Aert: – Villeste jeg har sett på lenge

Se Jumbo-Visma sprenge feltet øverst!

Etter å ha blitt nummer to på de alle de tre første Tour de France-etappene, kunne Wout van Aert endelig juble for seier i Calais.

Og for en måte å gjøre det på.

– Jeg ønsket ikke å risikere flere andreplasser, sier Wout van Aert i seiersintervjuet.

Belgieren, som har den gule ledertrøyen, feide konkurrentene av veien og kom alene til mål på fjerde etappe.

Van Aert med soloseier

– Det er det villeste jeg har sett på lenge, sa TV 2-kommentator Christian Paasche på bildene av van Aerts maktdemonstrasjon.

– Jeg tror det var ganske åpenbart at laget ville prøve å få til noe opp bakken. Vi hørte over radioen at vi hadde sprengt feltet litt. På toppen av bakken var jeg plutselig alene, så da var det bare å kjøre på for fullt, sier van Aert.

Visste ikke om van Aert

Jasper Philipsen vant kampen om andreplassen foran Christophe Laporte. Philipsen jublet som om han trodde han hadde vunnet.

– I fire-fem sekunder trodde jeg at jeg vant. Det kommer til å være morsomme bilder om en stund, men det er samtidig ganske dritt, sier Philipsen til TV 2.

Utrolig tabbe: Vill jubel for andreplass

Alexander Kristoff kom på fjerdeplassen foran Peter Sagan.

– Jeg trodde faktisk vi spurtet om seieren. Jeg så ikke at han lå foran før vi var i mål, og han som slo meg jublet som bare det. Jeg måtte bare slippe han forbi, for jeg var litt redd for at jeg kunne bli disket. Da kom Jasper forbi, og så kom det vel en til. Det var en god spurt av oss, men dessverre var jeg ikke rask nok, sier Kristoff til TV 2.

– Jeg kjørte alt jeg hadde, men jeg var sjanseløs til slutt uansett. Det var egentlig flaks jeg ikke «vant», for da hadde det kommet jubelscener bak der, sier nordmannen på sin 35-årsdag.

Kristoff var skuffet etter to andreplasser på de to første fellesstartene i Danmark.

– Nå er det mye bedre fra min side. Vi fikk en perfekt posisjon. Normalt sett er jeg litt bedre om jeg bli sluppet av i maksfart, men syns likevel vi gjorde en bra spurt, sier Kristoff.

– Jeg tro det kan bli bra (i morgen). Vi må ha litt flaks, for det er litt bingo. Det kjentes i beina i dag, men i morgen er det mer flatt.

Dag Otto: – Fantastisk

Opp den siste fjerdekategoristigningen med drøyt ti kilometer igjen til mål satte Jumbo-Visma seg foran og sprengte hovedfeltet i fillebiter.

På vei ned fra stigningen var plutselig Wout van Aert i den gule ledertrøyen alene i front på vei mot mål.

– Fy flate, altså!

– Det er fantastisk å se en hjelperytter i gul trøye kjøre alene til mål, sa TV 2s sykkelekspert Dag Otto Lauritzen.

I sammenlagtkonkurransen har Wout van Aert 25 sekunder ned til Yves Lampaert, mens Tadej Pogacar er 32 sekunder bak. Jonas Vingegaard følger åtte sekunder bak Pogacar.

Magnus Cort gikk i brudd for tredje etappe på rad, men på etappen mot Calais fikk han med seg franskmannen Anthony Perez. Cort vant fem av de seks bakkespurtene, før Perez stakk fra dansken. Med 11,5 kilometer igjen blåste hovedfeltet med Jumbo-Visma i spissen forbi.

Se femte Tour de France-etappe fra Lille til Arenberg på TV 2 og TV 2 Play onsdag fra klokken 13.20.