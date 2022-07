Russland vurderer å bryte historisk Norge-avtale

Den russiske nasjonalforsamlingen foreslår at Russland skal si opp delelinjeavtalen med Norge.

Det melder det statlige russiske nyhetsbyrået RIA.

President Vjatsjeslav Volodin i den russiske nasjonalforsamlingen foreslår at Russland skal si opp delelinjeavtalen med Norge og avtalen om fiskerisamarbeid i Barentshavet.

Det var daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre og Russlands utenriksminister Sergej Lavrov som i 2010 undertegnet den historiske avtalen om grenselinjen mellom Norge og Russland i Barentshavet.

Delelinjeavtalen avklarer grenseforholdet mellom Norge og Russland i Barentshavet og Polhavet.

Svalbard-bråk



Meldingen om at Dumaen vil utrede oppsigelse av delelinjeavtalen kommer få dager etter at Russland havnet i klammeri med Norge om frakt av mat og last til russiske gruvearbeidere i Barentsburg.

Russland anklaget onsdag forrige uke Norge for brudd på Svalbardtraktaten i forbindelse med dette, noe utenriksminister Anniken Huitfeldt avviste.

Ifølge Tass henviste Mikhail Matvejev fra kommunistpartiet til denne konflikten da han snakket om delelinjen i Dumaen,

– Avtalen ble den gang begrunnet med at den ville ha en positiv påvirkning på internasjonal sikkerhet, godt naboskap og vennskap. I dag ser vi hvordan Norge hindrer sending av mat og last til våre bosetninger på Svalbard, sa Matvejev