600.000 ikke-digitale: – Hent fram vår handlingsplan

Stadig oftere skildres det hvordan eldre ikke-digitale sliter med å klare det digitale livet. – Dette skaper et utenforskap, sier tidligere statsminister Erna Solberg.

Noe av det siste forrige statsminister Erna Solberg gjorde før hun tapte valget i fjor, var å fortelle at det nå kommer penger til å hjelpe de mange ikke-digitale i Norge. Hele 600.000 mennesker er enten ikke digitale eller har svært lav digital kompetanse.

– Men dagens regjering kuttet noen av de midlene som lå i statsbudsjettet til dette - det er en dårlig start!

Tidligere statsminister Solberg undrer seg også over at Høyre-regjeringens handlingsplan ikke er brukt.

– Vi har ikke sett at de har fulgt opp den handlingsplanen vi la fram i september i fjor. Jeg vet at dette skaper et digitalt utenforskap, og nå må vi hjelpe alle de 600.00, enten ved å lære dem digitalisering eller å tilby parallelle tjenester til dem som faller helt utenfor, sier Solberg.

Ønsker nasjonal hjelpetelefon

Det har dukket opp stadig flere triste historier om eldre folk som ikke får tatt bussen - de klarer ikke å betale ved hjelp av en app - eller mennesker som ikke klarer å manøvrere seg fram i nettbanken.

TV 2 fortalte forleden om Tore Jensen (82) i Trondheim som slet med å håndtere både den nye helseappen HelsaMi og Vy-appen. Han ga til slutt opp, og dro til togstasjonen for å kjøpe togbillett fysisk.

Og 82-åringen er ikke alene om å slite med Vy-appen.

TESTET APPER PÅ TELEFON: 82 år gamle Tore Jensen mener selv han ikke er så verst på både smart-telefon og nettbrett. Likevel var det vanskelig å bruke appene HelsaMi og Vy. Tore ga til slutt opp. Foto: Frank Lervik/TV 2

– Mange synes Vy-appen er vanskelig, likeledes å kjøpe billett på buss, forteller Kristin Ruud i Seniornett.

Seniornett ønsker nå å opprette en nasjonal hjelpetelefon. Et sted hvor pensjonister fra hele landet kan nå fram, og få hjelp til konkrete utfordringer. Utvilsomt finnes det i dag hjelp for de heldige, for eksempel de som bor sentralt. Seniornett har eksistert i 25 år og har kurs mange steder. Trondheim har flere opplæringstilbud på pensjonistenes eget hus, Hornemansgården. Men slik er det ikke overalt.

30 telefonsamtaler daglig

Antallet telefoner inn til Seniornett viser den enorme pågangen.

– I fjor mottok Seniornett 5426 telefoner til vår datahjelp, det er 30 samtaler daglig i snitt, skriver generalsekretær i Seniornett, Kristin Ruud, i en e-post.

BER OM NASJONAL HJELPETELEFON: Generalsekretær i Seniornett, Kristin Ruud, mener vi bør få på plass en hjelpetelefon. Seniornett får 30 telefoner daglig, der folk spør om hjelp. Foto: Privat

Seniornett bemannes av frivillige, stort sett seniorer selv, som bistår innringerne ved hjelp av programvare som fjernstyrer for eksempel pc'n vedkommende har et problem med.

– Vi har seniorer som ringer oss fordi e-posten har sluttet å virke. Gmail-kontoen deres er full, de får mye spam, og så slutter det å virke. Og mange sliter også med oppdateringer og svindelforsøk.

Seniornett mottar 3,55 millioner kroner årlig over Statsbudsjettet, men målet nå er å få i gang en hjelpetelefon finansiert av det offentlige.

Digital hele livet fra høsten 2022

Rådet fra Erna Solberg, Høyres partileder, til dagens regjering er å ta opp igjen den handlingsplanen hennes regjering la fram i fjor.

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik, Sp, svarer gjennom sin statssekretær:

«Regjeringen satser både på økt deltagelse og tilgang til offentlige digitale tjenester for ikke-digitale», skriver statssekretær Kjersti Bjørnstad.

Videre skriver hun at «Vi vil også lage en konkret handlingsplan basert på strategien for Digital hele livet i løpet av høsten 2022. I tillegg har vi økt tilskuddsordningen om etablering av kommunale Digihjelpen-tilbud til åtte millioner kroner i 2022».

SENIORNETT GJENNOM 25 ÅR: Flere kurs årlig arrangeres i universitetsbyen Trondheim. Slik er det langt fra overalt, bemerker Seniornett. Foto: Stein Roar Leite /TV 2

Departementet påpeker også at gruppen med ikke-digitale er uensartet, og det vil kreve en rekke ulike tiltak som kommunal- og distriktsdepartementet ser nærmere på.

Solberg understreker at ikke alle vil klare å være digitale, og at for disse må det finnes tilbud som er ikke-digitale.

Statssekretæren svarer at «denne regjeringen sørger for en styrket kommuneøkonomi, slik at kommunene kan utvikle gode tjenester også til de ikke-digitale innbyggerne».

Var det bedre før?

Vy sier i en kommentar til TV 2 at «de har forståelse for at dette (å bestille billett red.anm.) kan være vanskelig for en del. Men om bord i Vy-tog skal det være mulig å kjøpe billett av en konduktør».

VY BLE VANSKELIG: Tore Jensen i Trondheim endte opp med å gå fysisk til togstasjonen for å kjøpe billett. Foto: Frank Lervik

– Mange eldre sier jo at ting var bedre før, og jeg synes at på en del områder så var det bedre før, sier Tore Jensen (82) med et lunt smil.



Men han kjenner seg selv såpass godt at han vet han kommer til å investere i en ny og bedre telefon.