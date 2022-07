Vendela og Petter om bryllupsreisen: – Henger med sauer

Etter tidenes kjendisbryllup spekulerte mange i hvor bryllupsreisen til Vendela Kirsebom (55) og Petter Pilgaard (42) skulle finne sted.

Derfor overrasket paret alle da de annonserte at de faktisk skulle feriere i sitt eget lille øyparadis – kun et steinkast unna:

– Det er et herlig lykkerus å være gift, og vi har det helt fantastisk. Vi koser oss – og alt føles skikkelig fint. Vi hadde noen fantastiske dager med venner og familie, men rett etter bryllupet stakk vi til favorittøyen vår, Veierland, forteller Vendela Kirsebom til TV 2.

Hun fortsetter:

– For det første er det ikke noe bedre sted enn Norge om sommeren.

– Hvis det er fint vær, da, skyter Pilgaard inn.

– Der har vi vært en del, og vi har venner der. Vi leide en hytte der i fjor, og plutselig bestemte vi oss for at vi måtte ha bryllupsreisen der. Det er et helt nydelig sted å være. Det er bilfritt, og har nesten et tropisk klima. Så der hang vi i litt over en uke. Man kan gå barbeint, sykle, og henge med sauer, forteller hun lattermildt.

Tårevåt vielse

For snaue tre uker siden gav Kirsebom og Pilgaard hverandre endelig sitt «ja». Dette øyeblikket fikk nemlig hele Norge se fra TV-skjermen hjemme i stua, i serien «Vendela + Petter gifter seg» som gikk på TV 2.

Paret ble nemlig forlovet i november 2019, men har utsatt bryllupet flere ganger på grunn av koronapandemien.

Men den 17. juni i år kom den store dagen endelig på Hotel Continental, og da Pilgaard snudde seg på alteret for å se dobbeltdørene åpne – var seerne vitne til at han plutselig brast ut i gråt:

– Det var som om tilværelsen min stoppet opp, og at jeg så en gudinne som landet på jorden og var på vei mot meg, forteller han om det tårevåte øyeblikket da han fikk se Kirsebom i Torunn Valland-bryllupskjolen.

– Helt magisk

– Men, Vendela, hvordan var det å se Petter ved alteret?

– Det var helt magisk, det var bare glede og kjærleik. Jeg følte den kjærligheten fra alle menneskene i rommet, men da jeg så Petter – nei, det var helt herlig!

– Jeg må bare si at det er ganske stort når den du elsker høyest i hele livet, har planlagt å pynte seg for at vi skal si vårt «ja» sammen, forteller Pilgaard.

– Ja, men du hadde pynta deg du og, skyter Kirsebom tilbake.

– Ja, men vi alle vet at bruden er stjernen!

Radarparet har kommet en lang vei siden de møttes på «Farmen kjendis» i 2017, og sjokkerte seere da kjærligheten begynte å blomstre mellom dem inne på gården.

Forholdet ble beskyldt for å være et PR-stunt, men fem år senere er de fortsatt forelsket, nygifte og klare for livet som mann og kone.

Folk roper ut av biler

I vår har seerne der hjemme vært vitne til alle forberedelsene som skulle til for å lage det etterlengtede bryllupet.

Vi har fått være med på alt fra valg av ringer og buketter – til bryllupskjoler og selve seremonien.

Nå forteller paret at de har fått en helt utrolig positiv respons.

– Det har vært en fantastisk opplevelse å dele alt. Vi har bare vært en liten gjeng på tre stykker under hele reisen, med én fotograf. Mange har fulgt med på oss og bryllupet, og folk roper til og med ut av biler og stopper oss i butikkene, forteller den nygifte bruden.

Men når det kommer til hvorfor serien har blitt så populær, tror Kirsebom at det ligger én spesifikk grunn bak:

– Bryllup og kjærlighet er noe alle kan relatere til, og mange har sikkert følt på den varmen og kjærligheten.

Og serien har ikke bare slått an hos de voksne, for paret fikk nemlig en litt annerledes melding i innboksen. Der tikket det nemlig inn en melding fra onkelen til en 11 år gammel jente, som snart hadde bursdag. Hennes største bursdagsønske var nemlig å se paret gifte seg.

Så det første de gjorde på den store dagen var å spille inn en bursdagshilsen til det heldige bursdagsbarnet:

– Det er så hyggelig at folk i alle aldersgrupper har tatt del i vår store dag og planleggingen, fra 11 år gamle jenter til eldre bestemødre og oldemødre.

«Avslutning»

– Vi kan ikke si noe om hva som skjer videre, men vi føler at «Vendela + Petter gifter seg»-serien har fått en veldig fin og verdig avslutning, fastslår Kirsebom.

Videre forteller hun også at de nå har kommet i land, og at seerne har fått fulgt paret på TV helt fra de møttes inne på Storøy gård – til de utvekslet ringer på Hotel Continental.

I de aller siste minuttene av serien ser vi paret kjøre båt mot hytten de har leid på ferieøya, før de vinker adjø til alle seerne som har fulgt dem på veien.

De legger dog ikke skjul på at det ikke er det siste vi ser av dem på TV. Men for dem føles det nemlig ut som en slags avslutning – og at boka endelig lukkes etter et langt eventyr.

– Vi er veldig glade for at TV 2 ville lage denne avslutningen, og vi måtte si ja til det. Det har vært mye å gjøre og det har vært veldig personlig, men det har også vært veldig hyggelig å gi tilbake til de som har fulgt oss på hele reisen.

Du kan fortsatt se «Vendela + Petter gifter seg» inne på TV 2 Play!