Solbakken uteble fra Glimt-trening: – Var han i Roma, håper jeg at han hilste fra oss

De ukene har flere medier, både norske og italienske, meldt at Glimt-profilen Ola Solbakken så godt som klar for den italienske storklubben Roma.

Overgangsguru Fabrizio Romano har på sosiale medier meldt om konkrete forhandlinger mellom Bodø/Glimt og klubben fra den evige stad.

SVARTE PÅ RYKTENE: Kjetil Knutsen. Foto: Trond Reidar Teigen

Tirsdag uteble Ola Solbakken fra Glimt-treningen. Trener Kjetil Knutsen var i det spøkefulle hjørnet da han skulle forklare kantspillerens fravær.

– Hvor er han i dag, det er det store spørsmålet. Er han i italia, spør Kjetil Knutsen, før han blir litt mer alvorlig.

– Ola er tilbake etter en skade, og vi må avlaste ham og trene ham riktig. Så i dag var han rett og slett inne for å pleie kroppen og gjøre ting riktig slik at han er klar til onsdag, opplyser Glimt-treneren.

Ifølge ulike medier var Solbakken i Roma for å forhandle sist søndag. Knutsen vil verken bekrefte eller avkrefte disse påstandene.

– Det vet jeg ikke. Vi har jo noen gode venner der, så jeg håper at han hilste fra oss. Men jeg snakker mye med Ola, og det holder vi internt, sier Knutsen med glimt i øyet.

– Selger ingen før 1. august

Overfor TV 2 gjør Knutsen det klart at han ikke har planer om å selge noen spillere før 1. august.

– Jeg tror vi alltid må være dynamiske. At det er interesse for Glimt-spillere begynner vi å bli vant til. Det er alltid laget først, men alt handler om timing for klubb og enkeltspillere. Det blir en kontinuerlig vurdering med tanke på hva som er riktig for klubben og laget på kort sikt, og på lang sikt. Samtidig må vi ivareta enkeltspillere, sier Knutsen, før han slår fast:

– Men vi kommer ikke til å selge noen spillere før 1. august. Da må det i så fall en slik Haaland-overgang til om vi skal vurdere det. Så det er en liten sjanse for at det skjer, varsler Glimt-sjefen.

Solbakkens kontrakt med Glimt går ut etter sesongen. Dermed kan Solbakkens representanter snakke fritt med andre klubber fra og med 1. juli – helt uten Bodø/Glimts tillatelse.

Kantspilleren har vært en sentral del av Bodø/Glimts eventyr de siste sesongene. I 2020 og 2021 bidro han til å sikre bodøværingene to strake seriegull. I Conference League herjet han med blant andre Roma og imponerte manager José Mourinho så mye at den verdensberømte treneren nå vil hente 23-åringen til den italienske hovedstaden.

– Det blir ikke noe «walk in the park»

Onsdag 6. juli returnerer Champions League-fotballen til Bodø og Aspmyra. Færøyske Klaksvik kommer på besøk for å kjempe om en plass i den andre runden av kvalifiseringen.

Det blir tilsynelatende en enkel oppgave for Glimt, men Hugo Vetlesen advarer mot å ta for lett på laget fra Færøyene.

– Vi har analysert dem. De er på en måte Færøyenes Glimt, det er veldig store likheter med tanke på hvordan vi jobber og hvordan vi spiller. Det blir ikke noe «walk in the park», vi er nødt til å være på, og ikke ta for lett på det, sier Vetlesen til TV 2.