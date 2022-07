Tirsdag ble det kjent at SAS har søkt om konkursbeskyttelse i USA. SAS-pilotene føler seg lurt og mener ledelsen gjør dem til syndebukk i streiken uten intensjon om å inngå en avtale.

De norske SAS-pilotene samlet seg til streikemøte på hotellet Radisson Gardermoen klokken 12.

– Nå skal vi lytte til medlemmene, svare på spørsmål og ta oss god tid til å samle laget. Dette er det viktigste vi gjør, sier leder Aleksander Wasland i Norsk Flygerforbund.

– Veldig spesielt

Wasland mener SAS-ledelsen setter de ansatte i et dårlig lys.

STREIKEMØTE: Leder Aleksander Wasland i Norsk flygerforbund samler pilot-laget til streikemøte. Foto: Martin Leigland / TV 2

– Det kan virke som de bruker streik som en brikke i et spill for å få konkursbeskyttelsen tidligere. Det er veldig spesielt at de skyver de ansatte foran seg uten å si noe til pilotene, sier Wasland.

– Pilotene opplever dette som en tøff og vanskelig situasjon.

Han sier pilotene har strukket seg veldig langt for å imøtekomme SAS.

– Pilotene har forsøkt å gi og gi. Helt siden november har det vært samtaler og snakk om innrømmelser rundt 25 prosent i lønn- og arbeidsvilkår.

Reagerer på konkursbeskyttelse

Leder for SAS-pilotene, Roger Klokset, reagerer sterkt på at SAS søker om konkursbeskyttelse i USA.

– Dette forsterker vårt inntrykk av at dette er en villet streik fra ledelsens side - for å skape en syndebukk sier han.

SAS-sjefen avviser dette fullstendig.