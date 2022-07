Fikk sjokk da han så dette: – Kjempefarlig!

Rolf Aaby kom syklende på sykkelstien rett ved Kaldnes brygge i Tønsberg da han plutselig måtte bråbremse.

Midt i sykkelfeltet lå det en svær granittblokk.

– Jeg skvatt og holdt på å kjøre på den, forteller Aaby til TV 2.

Det var Tønsbergs blad som først omtalte saken.

Vanskelig å se i skyggen

Aaby forklarer at det er et kryss med fotgjengere man må være oppmerksom på rett før man kommer til sykkelstien med granittblokken.

Tønsberg-mannen hevder at steinen ikke er lett å få øye på når den har skygge på seg:

– Når den ligger i skyggen, så er det kjempefarlig. Den går i ett med treet, forklarer han.

IKKE LETT Å SE: Ved første øyekast er det ikke like lett å se at det er en steinblokk som ligger midt i veien. Foto: Privat

Aaby har hørt at flere andre også har reagert på granittblokken, og han mener at løsningen ikke er heldig:

– Jeg tenkte først at det hadde med terrorfare å gjøre, at man ikke skulle få inn biler på området, men hvis det er for å bremse farten er det litt i overkant, forklarer han.

– Burde vært bedre merket

Tønsberg kommune er ansvarlig for steinblokken som ligger i sykkelveien.

Virksomhetsleder for teknisk drift, Øyvind Myhre, skjønner at noen kan reagere:

– Vi har fått høre at den er vanskelig å se, så vi ser at den burde vært bedre merket, det vil bli gjort i aller nærmeste framtid, sier han til Tønsbergs blad.

Myhre forklarer at steinen er plassert i sykkelfeltet for å hindre biler i å kjøre inn på gang- og sykkelstien.

– Vi prøvde å få trafikksikkerheten bedre, men så klart hvis det ender med at folk kjører inn i den, så er ikke det veldig heldig, sier han til lokalavisen.

Syklist Aaby forteller til TV 2 at det nå er satt opp en refleks på begge sider av steinen nå.

– Så lenge de har merket den, så er det nok ingen som sykler på den lenger, sier han.