– Helt uaktuelt å snakke med SAS

Mandag ble storstreiken i SAS et faktum, og sommerferien til mange nordmenn har allerede blitt ødelagt, eller står i fare.

Forrige gang det var streik i SAS, varte den i seks dager. Hvor langvarig denne streiken blir, er vanskelig å si.

– Det er totalt uaktuelt for oss å snakke med SAS med den måten de oppfører seg nå, og den oppførselen de hadde på avslutningen av meklingen, sier Jan Levi Skogvang leder for SAS-pilotene i Parat, til TV 2 tirsdag morgen.

– Det skjer ikke

Skogvang er tydelig på at ballen nå ligger fullstendig i SAS sine hender.

– De må komme med en helt annen holdning, de må komme oss i møte og ikke tro at det er noe mer å hente her. Det skjer ikke. Det er SAS som ønsker dette, og ikke vi, sier Skogvang og legger til:

– Når de er tilfreds med de de har oppnådd, så får de komme tilbake.

Roger Klokset i norske SAS-piloters forening mener at SAS-ledelsen har gjort det veldig vanskelig for seg selv, med måten de har angrepet pilotene på i media.

– Vi er sjokkert

Da SAS sin toppsjef Anko van der Werff kom ut til pressen etter at streiken var et faktum, kalte han blant annet pilotene egoistiske.

– Vi har hatt den verste pandemien i vår livs tid. Jeg finner det skamfullt at dette er måten pilotene velger å betale tilbake, sier van der Werff.

Han gjentok budskapet på en pressekonferanse tirsdag. Der ble det klart at SAS søker konkursbeskyttelse i SAS.

– En streik er det siste selskapet trenger nå. Streiken må avsluttes for å effektivisere prosessen, sier Van der Werff under en pressekonferanse tirsdag.

Klokset på sin side reagerer særlig på at SAS har søkt om konkursbeskyttelse dagen etter streiken var et faktum.

– Vi er sjokkert, og for min del faller alle brikkene på plass. Vi ser at vi har blitt dratt etter nesen i snart ni måneder, der man hele tiden har sagt akkurat hva man trenger for å holde oss inne i prosessen, uten å levere noe konkret, sier han.

Konkurrsrisiko

Klokset er tydelig på at pilotene og pilotstreiken ikke har noe med at selskapet har søkt konkursbeskyttelse.

– Her så man en mulighet til å legge skylda på pilotene, mener han.

SAS er allerede i en utfordrende posisjon økonomisk. Skogvang er klar over at en langvarig streik kan ta knekken på selskapet.

– I teorien kan det skje. Hvis dette blir en langvarig streik, kan det bli resultatet.