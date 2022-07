Slik er TV 2-profilenes sommer

Sommeren er over oss, og i disse dager setter reiselystne nordmenn kursen mot sydligere strøk eller tilbringer kanskje tiden i seilbåt, på hytta eller hjemme i solveggen.

TV 2 har spurt en rekke kjente fjes fra mediehuset om deres planer for sommeren og hvilke sommerminner som sitter best igjen hos hver enkelt.

Kommer med sommer-oppfordring: – Det høres helt sykt ut

Spania og Frankrike

God morgen Norge-programleder Vår Staude (56) har så langt i sommerferien vandret i fjellheimen sammen med familien.

– Vi har vært oppe i Rondane og gått på noen fjelltopper, sånn som vi har vært kjempeglad i, sier hun til TV 2.

I skrivende stund har programlederen satt seg i bilen i retning Spania etter å ha blitt rammet av flystreiken.

– Flyet ble kansellert grunnet streik, så vi satte oss i bilen, kjørte 230 mil i et strekk på 24 timer fra Oslo til Montpellier i Frankrike. Nå har vi sovet og har «bare» 83 mil igjen til Villajoyosa i Spania, forteller hun.

Når 56-åringen ankommer feriedestinasjonen skal hun og turfølget kombinere fjellturer og strandliv.

– Vi drar ingen steder uten at vi vet at det er mulig å gå noen turer. Det blir nok en blanding. Så det er en litt aktiv ferie, samtidig som hovedmålet er å slappe av og lade batteriene.

SPANIA: God morgen Norge-programleder Vår Staude tar turen til Spania sammen med familien i sommer. Foto: Privat

Staude har drøssevis av sommerminner i bagasjen, men det er særlig én opplevelse som skiller seg ut fra resten.

– Det var nok på sommeren for to år siden, da var vi på Engeløya i Nordland. Det var utrolig fint. Kjempefin natur og kjempefine turer, fjell og strender. Det var kanskje den aller fineste ferien, sier hun.

Sommerhytta-programleder og nyhetsanker Cathrine Fossum (44) har nylig unnagjort innspillingen av finalen i Sommerhytta, og setter snuten mot den franske rivieraen i sommer.

– Jeg skal være i Provence, Annecy og også dra innom Alsace. Jeg skal bade, spise god mat og nyte vakker natur med familie og gode venner, deler hun.

Av gode sommerminner trekker programlederen frem samvær med familien.

– Jeg elsker lange, late dager på stranden med mann og barn, som glir over i vakker solnedgang og kveld. Uten å ha dårlig tid. Det er noe av det fineste jeg vet.

Også God morgen Norge-programleder Desta Marie Beeder (34) legger reisen til Frankrike i sommer.

– Turen går til Sør-Frankrike med gode venner. Vi skal reise litt rundt, bade og spise god mat.

Utover dette skal Beeder tilbringe tiden hjemme i Bergen. 34-åringen minnes godt somre i Norge med lyse, fine kvelder med venner, lett vin og dype samtaler.

En annen som også befinner seg i Frankrike i skrivende stund, er TV 2 sportens Marius Skjelbæk (31), som arbeider med sykkeldekning.

– Jeg er på Tour de France og kjører 600 mil i bil, sier han, og fortsetter:

– Hyggelig å følge norsk drømmesommer gjennom Instagram. Jeg legger også merke til at mennesker gifter seg veldig mye om dagen og det er hyggelig.

Når TV 2-programlederen skal ta seg velfortjent fri senere i sommer, er planene klare.

– Sove. Og hytte i Kragerø. Kanskje kombinere det.

For Skjelbæk er sommeren for 24 år siden det ultimate sommerminnet

– Det er umulig å komme utenom sankthansaften 1998. Et klisjé-svar uten like, men Norge–Brasil er umulig å slå for meg. Litt kjedelig å «peake» i livet som åtteåring, men det lever jeg fint med, sier han.

Italia, Hellas og Kroatia

I likhet med mange av de øvrige TV 2-profilene, nyter også The Voice-programleder og tidligere sportsanker Siri Avlesen-Østli (38) sydenvarmen i Sør-Europa, nærmere bestemt i Toscana i Italia.

– Det er stas med første utenlandstur på tre år! Vi har leid et hus med basseng og bader hele dagen. Spiser god mat, drar på stranden og slapper av, sier hun.

Resten av sommeren planlegger 38-åringen å være hjemme i Norge, besøke familien og ta dagene som de kommer.

Avlesen-Østli trekker frem ferieturene til Spania i barndommen som beste sommerminne.

– Vi kjørte fra Norge uten en helt konkret plan for reisen og det var alltid spennende å se hvilket hotell vi landet på, og hvor vi skulle spise etter mange timer i bil. Så kom vi til slutt frem til et kjempekoselig hus med eget basseng i Spania, og det var virkelig eksotisk.

Også de siste somrene i Norge med båt, fisking og bading med barna har gått inn i minneboka hos programlederen.

Det er ikke bare Avlesen-Østli som velger Toscana i sommer. Det gjør også Farmen-programleder Niklas Silseth Baarli (33).

– Akkurat nå er jeg i et feriehus med noen venner i Toscana som vi har leid for en uke. Vi driver og bader, forteller han.

Baarli har også besteget fjell hittil i ferien.

– Før det har jeg vært og gått tur i fjellene i Chamonix, sier han, og legger til:

– Jeg har også gjort paragliding. Jeg ble lurt med av aktive venner. Det var helt eksepsjonelt! Først veldig skremmende, så bare fantastisk. Helt klart noe jeg ville ha gjort igjen.

Programlederen husker godt da han tilbrakte sommeren på Nes Camping som ung.

– Man hadde fått moped, og kunne kjøre hvor man ville.

God morgen Norges Peter Bubresko (47) valgte å tilbringe de første feriedagene i Sandefjord, byen han har besøkt hver sommer siden han var liten.

– Vi har vært der i to uker og grillet og badet hver dag. Barna har vært på Emma-konsert og jeg har vært på Wenche Myhre-show, og så har vi besøkt Stavern og Kruttårnteatret. Venner og familie har i tur og orden kommet på besøk, sier han.

Etter Sandefjord-ferien skulle turen gå videre til Hellas. Bubresko var bekymret for at han og familien skulle få smake på flykaoset i sommer, men nå befinner gjengen seg i utlandet.

– På Kreta er det varmt, men deilig. Det å være i Syden med tvillinger på fem år innebærer lite flatt ut på solseng, så her er det fullt kjør, sier han.

47-åringen mimrer tilbake til sommerferiene i Kroatia og Montenegro da han var liten.

– Faren min kommer opprinnelig fra Montenegro og jeg elsket å være på besøk hos bestemor der nede.

Den kommende I fyr og flamme-programlederen Simon Nitsche (30) benytter også ferietiden til å lade batteriene i utlandet.

– Jeg er på seiltur i Kroatia akkurat nå med en vennegjeng. Det er veldig deilig og helt konge. Vi bare seiler rundt og utforsker. Det er spennende, sier han.

KROATIA: I fyr og flamme-programleder Simon Nitsche seiler på bøljan den blå i Kroatia i sommer. Foto: Jan-Petter Dahl / TV 2

Videre går ferden til Frankrike med venner, og kanskje blir det en surfetur senere også.

30-åringen trekker frem Sandefjord-somrene som sitt beste sommerminne.

– Det har vært beachfotball- og volleyballturneringer i mange år, som har vært samlende for hele byen – både for unge og for gamle. Det har vært veldig gøy, sier han, og fortsetter:

– Så jeg må komme meg tilbake i løpet av sommeren for å få litt påfyll.

Norgesferie

For Allsang på grensen-dronning Katrine Moholt (48) tilbringes sommeren på Fredriksten festning i Halden én siste runde, etter 15 somre på rad.

– Det er fantastisk å være tilbake på Fredriksten festning med mange tusen mennesker som synger sammen med de flotte artistene våre etter to år med pandemi, sier hun.

Til tross for sommerjobbing, sørger Moholt for å hvile innimellom slagene.

– Vi koser oss hjemme med kortspill, bading, boksen går, seine kvelder ute og turer i skogen. Det er sommer for meg!

SOMMERJOBB: Programleder Katrine Moholt leder TV 2-programmet Allsang på grensen for femtende året på rad. Her avbildet med programledermakker Stian Thorbjørnsen tidligere i juli. Foto: Thomas Andersen / TV 2

48-åringen deler videre at hennes beste sommerminne er da familien var på sykkeltur i Valdres.

– Vi syklet fra fjellstue til fjellstue i vakker natur og spiste nydelig mat. De deiligste sauser, vafler og rømmegrøt. Vi badet i iskalde fjellvann og syklet i alt fra styrtregn til strålende sol. Geiter og sauer, smågodt, køyesenger og mye latter. Det var en sånn tur da alt klaffet. Et nydelig minne å ta med seg på mørke vinterkvelder.

En annen som også sverger til norgesferie i sommer er LEGO Masters-programleder og Norges sprekeste-aktuelle Erik Solbakken (37).

Han forflytter seg mellom øy og fjell sammen med familien.

– Jeg begynner i Hemsedal og så jobber vi oss via den lille øya Flåvær, og videre oppover Vestlandet, sier han.

NORGESFERIE: Norges sprekeste-programleder Erik Solbakken går i fjellet i sommer. Foto: Synne Moen / TV 2

Hittil på turen har 37-åringen rukket å dra frem fiskestangen.

– Jeg fikk en diger ørret på 1,3 kilo, så det er mulig jeg bør høre med TV 2 om de vil ha et fiskeprogram snart, sier han spøkefullt.

For Solbakken er det somrene på en støl på fjellet i Hemsedal som har satt størst spor når det kommer til sommerminner.