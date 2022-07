Når superstjernene gir Dennis Hauger råd, er det spesielt én ting som går igjen

Da Formel 1 ble «allemannseie» over natten, ble Dennis Hauger plutselig viet oppmerksomhet fra alle kanter. Også verdensstjernene.

Aksel Lund Svindal, Karsten Warholm og Jakob Ingebrigtsen er tre av dem. Sistnevnte er Formel 1-fan på sin hals og sa i fjor at han ønsker racingduell mot Hauger.

I fjor spiste 19-åringen blant annet lunch med regjerende Formel 1-mester Max Verstappen.

For gjennom den eksplosive interessen for racingsporten og tilknytningen til Red Bull får Hauger forsyne seg av verdens største idrettsstjerner.

REVANSJESUGEN: Dennis Hauger fikk det ikke til å stemme på Silverstone. Nå venter ny Formel 2-runde i Østerrike. Foto: Dutch Photo Agency / Red Bull Content Pool

– Veldig kult å høre

– Det gir meg ganske mye, selv om jeg egentlig aldri har brydd meg noe særlig om stjernestatusen til folk. Men det er veldig kult å høre på, og få tips fra de forskjellige menneskene som har vært eller er i toppen – både når gjelder livsstilen deres, hvordan de jobber for å bli best og hvordan de har kommet seg dit de er, sier Hauger til TV 2.

På spørsmål om det er et spesielt råd eller en historie som stikker seg fram, må han tenke litt.

– Noe jeg har tatt med meg og hørt av flere av dem, er at man må beholde den man er personlighetsmessig. Selv om ting går bra, må man fortsette å jobbe for de målene man setter seg. Å holde beina godt plantet på jorden, og ikke slappe av med en gang man får litt suksess.

Svindal: – Forventningene er kanskje litt urettferdige

Det er alpinlegenden Aksel Lund Svindal enig i.

Som fører for Porsche Experience Team i svenske Porsche Carrera Cup har 39-åringen dratt nytte av tips og triks fra Dennis Hauger. Unggutten får selvsagt råd i retur.

– Det er noe med den miksen mellom å være fokusert, aggressiv og å gå på målet, samtidig som man ikke lar seg stresse av de dagene der det ikke går som man hadde tenkt. Jeg tror det er mye lærdom å hente der, sier Svindal til TV 2.

SPARRER: Aksel Lund Svindal og Dennis Hauger. Foto: Fredrik Fjellvang / TV 2

Etter en variabel sesonginnledning med mye uflaks slo Hauger knallhardt tilbake med to strake seiere i henholdsvis Monaco og Baku. Forrige helg på Silverstone ble imidlertid en ny skuffelse.

– Det vil være mye press på ham, og med den interessen som er rundt ham og sporten nå, i tillegg til at han nettopp vant to løp, stilles det noen forventninger som kanskje er litt urettferdige, mener Svindal, og fortsetter:

– Det er noe med å ikke la seg stresse av at det er mange rundt ham som snakker mye. Folk vil ham mye bra, men det må også få lov til å gå den veien det skal.

TAKKNEMLIG: – Aksel er en person man kan lære mye av, sier Hauger. Foto: Fredrik Fjellvang / TV 2

Når alle vil ha en bit

Med økt oppmerksomhet fra både media, sponsorer og øvrige samarbeidspartnere peker Svindal på flere ting som blir ekstra viktige.

– Presset er der, media vil prate med ham og sponsorer kommer. Èn ting er å ha en del samarbeidspartnere og sponsorer – ikke bare sine egne – men også de i F2-sirkuset. Plutselig, når man er den som er mest populær, så er det ikke bare blant folket, men også sportens samarbeidspartnere. Da gjelder det å holde tungen rett i munn, slik at man ikke brenner lyset i begge ender, sier Svindal.

– Også er det viktig å ha noen rundt seg man kan stole på. Det tror jeg han er veldig flink på. Ha noen sentrale personer rundt seg, der det bare er hundre prosent tillit. At man kan legge bort ting eller la andre ta avgjørelser man vet er det beste til deg - og ikke for det kommersielle eller andre ting.

STØTTESPILLERE: Svindal peker på trofaste støttespillere som en av de viktigste faktorene når oppmerksomheten øker. Manager Harald Huysman har sammen med Haugers pappa Tom Erik fulgt 19-åringen fra tidlig i tenårene. Foto: Fredrik Fjellvang / TV 2

– Han har fått til alt

Hauger selv setter stor pris på rådene fra Svindal.

– Han er en ekstremt hyggelig person, som har fått til alt av sine mål og drømmer. Det er ekstremt kult og inspirerende å se som idrettsutøver. Aksel er en person man kan lære mye av, både på og utenfor banen.

– Manageren din Harald Huysman sier han har sagt i 30 år at alpint og Formel 1 er de to idrettene som ligner aller mest?

– I hvert fall for en alpinist! Jeg tror jeg hadde slitt med utforen, men i forhold til det tekniske, både når det gjelder linjer, sporvalg og det å få fart ut av svingene, faller det nok naturlig for Aksel å finne seg til rette i bilen også. Det er kult at vi kan pushe hverandre. Jeg synes også det er kult å høre hans historier og tips om hvordan han har taklet ting - både når det gjelder det mentale og det daglige arbeidet.