Arne skulle bare svinge ut i veikrysset: – Havnet i et vakuum

Han sliter med å formulere hvor høyt han elsker MC og motorsykkelkjøring.

– Det gir bare en helt fantastisk følelse. Motorsykkelinteressen er helt i toppen, nest etter min egen familie, sier Arne Viken med et smil om munnen.

Den 42 år gamle askøyværingen har kjørt motorsykkel i 28 år, og har til og med vært kjørelærer i 15 av dem.

Lidenskapen for MC har vært så sterk at interessen brakte ham helt til racingbanene. De siste årene har han vunnet flere roadracing-løp, og i fjor ble han norgescupvinner i superbike-klassen.

Høy kjøreevne og kunnskap til tross - i trafikken kan selv den beste havne i ulykker.

TERAPI: – Man er veldig til stede i øyeblikket når man kjører motorsykkel, noe man ofte ikke er i dag, sier Arne Viken. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Ble slengt av

En maidag i 2013 sto han og ventet på en luke for å svinge ut i et kryss i Åsane utenfor Bergen.

Luken kom, og Arne gav gass med den kraftige motorsykkelen samtidig som han la seg ned for å svinge ut.

Den erfarne motorsyklisten følte han hadde god kontroll, og gav på. Den raske akselerasjonen gjorde at vendingen skjedde i en langt større bue enn planlagt.

– Plutselig traff bakhjulet en stein, sand eller grus som gjorde at bakdelen løftet seg. Da hjulet traff bakken ble det en brutal bevegelse som slang meg av sykkelen, sier Arne.

Føreren deiset i bakken, og knuste håndleddet totalt. Sykkelen fikk skader for 80 000 kroner.

– Jeg hadde kjørt mye, og hadde gjort samme manøver gang på gang i årevis. Likevel manglet jeg kunnskap om det som kunne skje, og det var rett og slett teknikken som var problemet, sier Arne.

ULYKKESSTEDET: Arne Viken står ved veikrysset der han ble slengt av sykkelen, og peker på stedet der han landet. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

– Havner i et vakuum

På sykehuset klarte kirurgen å fikse hånden hans hundre prosent. Det var ikke gitt at det ville gå, ifølge Arne.

– Ulykken lærte meg at hvis man blir for komfortabel og trygg på det man gjør, så havner man i et vakuum. Det er da ulykkene skjer, for hvis man føler seg utrygg, så er man «på» og fokusert. Jeg hadde rett og slett gått for langt inn i komfortsonen.

42-åringen ble overrasket over hvor fort det gikk galt.

– Forskjellen på å ha 100 prosent kontroll og null prosent kontroll er minimal. Den er så liten, sier Arne mens han holder opp hånden og viser en millimeter-glippe mellom tommelen og pekefingeren.

RØNTGEN: Arne Viken sier håndleddet hans var helt knust. – Jeg fikk en ekstremt god kirurg som ordnet håndleddet mitt 100 prosent. Han skal ha all ære for det. Foto: Privat

Dystre tall

Viken er langt ifra den eneste som har opplevd en MC-ulykke.

Så langt i år har 15 personer mistet livet på motorsykkelsetet, noe som er det høyeste tallet siden 2015 i samme tidsperiode.

Verre kan det også bli, for ifølge Trygg Trafikk er det sommermånedene juni, juli og august som utgjør den dødeligste trafikkperioden i året, med 50 prosent flere dødsfall enn ellers.

I grafikken under kan du se dødsstatistikken de siste årene, og med 15 dødsfall allerede før man er halvveis i årets verste måneder frykter Trygg Trafikk at antallet døde vil være spesielt høyt ved slutten av året.

– Nå har det vært en kraftig økning i antall motorsykler, og det har vært en positiv trend over tid, men vi ser det har vært en generell oppgang blant drepte både blant MC-førere og andre trafikanter. Det er en alvorlig situasjon, sier regionleder Knut Olav Nestås i Trygg Trafikk.

Den siste rapporten fra trafikkorganisasjonen viser at det er utforkjøringer som dominerer dødsstatistikken.

Samtidig er det ikke de yngre og uerfarne, men menn over 45 år som kommer utfor flest ulykker.

– Det er vanskelig å svare konkret på hvorfor det er slik. Halvparten av de 15 omkomne er over 59 år, men det er for tidlig å spekulere i årsaker til dette, sier Nestås.

BEKYMRET: Regionleder Knut Olav Nestås i Trygg Trafikk Vestland sier de har veldig ambisiøse mål for lavere skadetall, men erkjenner at utviklingen går i negativ retning akkurat nå. Foto: Frode Hoff / TV 2

– Er i praksis selvlærte

Lederen i Norsk Motorcykkel Union Vest (NMCU), Dane Georg Kristoffersen, sier dagens unge får en helt annen kjøreopplæring enn de som tok lappen på 60-, 70-, 80-tallet.

Det har 52-åringen selv erfart gjennom sitt virke som MC-kjørelærer i en mannsalder.

– De som tok førerkort den gang, er i praksis selvlærte. I dag må unge førere gjennom ganske mye for å få lappen. Samtidig har de gode reflekser og reaksjonstider, som gjør at de er bedre rustet til å komme seg unna fare, sier Kristoffersen.

Han synes det er tragisk å høre om alle ulykkene på norske veier - spesielt de med dødelig utfall.

Gjennom arbeidet i NMCU håper Kristoffersen at de kan bidra til bevisstgjøring og økt sikkerhet, og i beste fall få ned tallet på ulykker.

– Dette har vært en kamp for oss i 50 år. Både Statens vegvesen og myndighetene jobber også for dette, men det er fremdeles ikke nok, sier Kristoffersen.

TILTAK: Regionleder Dane Georg Kristoffersen i Norsk Motorcykkel Union (NMCU) Vest mener myndighetene bør fokusere på opplæring av hver enkelt MC-fører, fremfor restriksjoner. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Ønsker bane

– Hva tenker du myndighetene kan gjøre?

– De må bruke mer penger på å øke veistandarden. Autovern, skilting, fylling av hull i veibanen og bedre lys i skumle partier er bare noen av tiltakene som kan få innvilget mer penger og bli bedret.

I tillegg understreker Kristoffersen at NMCU ønsker seg en skikkelig bane der de kan drive opplæring og arrangere sikkerhetskurs.

Slike fins det flere av andre steder i landet, blant annet på Rudskogen, men ikke i vest. Kristoffersen sier det paradoksalt nok hender at folk kommer utfor ulykker på vei til sikkerhetskurs i andre kanter av landet.

Diskuterer tiltak

I forbindelse med ulykkene og de siste måneders dødsfall på norske veier, har vegvesenet hatt krisemøte og varslet at det kan bli aktuelt med lengre oppetid på fotobokser og flere fartskontroller.

KRISEMØTE: Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland i Statens vegvesen sier det haster med å få ned skadetallene. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Utviklingen vi har hatt de tre siste månedene må snus. Derfor slår vi oss sammen og intensiverer arbeidet med trafikksikkerhet både på kort og lang sikt. Det er dessverre ingen enkle og kjappe løsninger, men sammen håper vi å nå frem til trafikantene, sa vegdirektør Ingrid Dahl Hovland i slutten av juni.

Kristoffersen i NMCU tror derimot det fins andre tiltak enn straff for råkjøring, som kan ha bedre effekt.

– Jeg har ikke tro på å skremme folk ned i fart. Det beste tiltaket slik jeg ser det, er å friske opp kompetansen til hver enkelt sjåfør og gi grundig opplæring. Dette må det jobbes med kontinuerlig.

INTERNT: – Sikkerhet diskuteres veldig mye innad i MC-miljøene, sier regionleder Dane Georg Kristoffersen i Norsk Motorcykkel Union (NMCU) Vest. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Også Trygg Trafikk sier det er viktig å øke ferdighetene til hver enkelt sjåfør.

– Man må kjøre etter eget ferdighetsnivå og friske opp kunnskapen. Det er veldig mange gode kilder der ute, inkludert 27 instruksjonsvideoer fra NMCU, sier Nestås, som også nevner vedlikehold av veiene og infrastruktur som viktige trafikksikkerhetstiltak.

Politiet ser verstingene

TV 2 har også snakket med de som faktisk er ute på veiene og ser fartssynderne på nært hold.

Seksjonsleder Atle Heradstveit ved trafikkseksjonen i Vest politidistrikt sier de møter svært mange ulike typer MC-sjåfører - noen mer villige til å utsette seg for fare enn andre.

– Disse må vi i politiet ta ut av trafikken. Det å kjøre MC er et samspill med andre veifarende, der man er spesielt utsatt. Når det først går galt, så er skadepotensialet mye større enn når man kjører bil, sier Heradstveit.

UTE PÅ VEIENE: Seksjonsleder for trafikk i Vest politidistrikt, Atle Heradsveit, sier de jobber kontinuerlig med bevisstgjøring rundt trafikksikkerhet og MC. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Han er ikke overrasket over at utforkjøringer dominerer ulykkestallene.

– Mange kjører nok for fort inn i svingene, og kombinerer dette med feil blikkbruk. Hvis man kommer inn i en kurve som er skarpere enn en hadde tenkt, er det utrolig viktig å ikke se rett nedi bakken, men flytte blikket helt ut av svingen for å få balanse.

Råd til førere

– Er det ditt inntrykk at mange MC-førere tar for mange sjanser?

– Ja, det tror jeg nok. Og så er inntrykket at en del andre veifarere ikke ser motorsyklistene. De følger gjerne med på de store tingene og større kjøretøy, og så drukner MC-ene i det komplekse trafikkbildet. En del av påkjørslene skjer på denne måten, sier seksjonssjefen.

Heradstveit tror bevisstgjøring, korrekt bruk av verneutstyr og opplæring av unge førere er blant de viktigste tiltakene for å få ned antall ulykker.

– En del yngre MC-førere kutter å bruke støvler, jakker og bukser. Derfor har vi deltatt på samlinger ved skolene for å vise dem hvordan det ser ut med verneutstyr som har vært utfor en ulykke. Dette gjør inntrykk, sier politilederen.

TAR SYNDERE: Politiet er påpasselige med å ta de som kjører med trimmede sykler, bortgjemte skilt og de som kjører for fort, sier Heradsveit. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

I tillegg til manglende utstyr, ser politiet at en del førere trimmer sykler, skifter til mer anonyme lys og til og med gjemmer nummerskilt for å unngå politiets søkelys på veiene.

– Tror du det er mulig å få bukt med alle ulykkene?

– Jeg håper jo det, og vi må aldri gi opp. Alle gode krefter må bare være med og få ned antall ulykker.

Flest ulykker i lavere hastighet

I tillegg til selve kjøringen, er Arne Viken også engasjert i trafikksikkerhet og hvorfor ulykker skjer.

Han har helt klare tanker om hva som må til for å trygge MC-førere.

– Man må definitivt øke kunnskap og ferdigheter til hver enkelt sjåfør. Det som også er skremmende, er at de aller fleste ulykkene skjer fra fartsgrensen og ned. Ekstremulykkene i høy hastighet står for en veldig liten del, så jeg har heller ikke tro på at fartskontroller og fotobokser vil hjelpe.

KJØRELÆRER: Arne Viken er helt enig i at dagens unge får langt bedre kjøreopplæring enn han selv fikk i sin ungdom. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Arne understreker uansett at 15 dødsfall hittil i år, er 15 for mange.

– Man må gå inn og se på hva som har skjedd i hver enkelt ulykke. Det er 150 000 MC-førere her til lands, så det er fortsatt en liten del som mister livet, men man må sette inn tiltak ut ifra hva som faktisk har skjedd. Det er ikke nok å bare si at det har vært en dødsulykke, og så treffe et tilfeldig tiltak.