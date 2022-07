Elleville billettpriser etter streik

Skal du for eksempel til Bodø fra Oslo eller motsatt de nærmeste dagene, må du ut med 5000 kroner én vei med Norwegian – og det er uten bagasje.

Også en flyreise mellom Tromsø og Oslo kan svi for lommeboka. For en vei mellom disse byene kan en billett koste opp mot 5000 kroner de nærmeste dagene med Norwegian.

Etter at SAS-streiken ble et faktum i går, har billettprisene steget kraftig.

Skjermbildet er fra klokka 09.35 tirsdag morgen. Både Widerøe, Flyr og SJ-togene er utsolgt de nærmeste dagene til Bodø fra Oslo. Foto: Skjermbilde Norwegian.no

Det bekrefter Finn Reise.

– Det er tilbud og etterspørsel som gjelder. Når man ser at det koster 5000 kroner å reise til Bodø, viser det hvor godt solgt Norwegian er på den ruta og har bare noen få seter igjen, sier kommersiell direktør Terje Berge i Finn Reise til TV 2.

DIREKTØR: Terje Berge i FINN Reise. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Når det koster så mye, tror og håper de at noen vil kjøpe billetter til den prisen, sier han videre.

Berge sier at Norwegian tross alt driver business, og at det er på tide at de tjener penger igjen etter to dårlige år som følge av pandemien.

Han mener også at nordmenn har vært bortskjemt med billige flyreiser.

Ikke like dyrt er det å fly mellom andre store byer i Norge, som mellom Oslo og Trondheim, Oslo og Bergen, Oslo og Kristiansand og Oslo og Stavanger for eksempel. Trenden er likevel at billettene for denne uken er dyrere enn senere i juli.

Skjermbilde fra Norwegian.no klokka 09.40 tirsdag morgen. Både Widerøe og Flyr er utsolgt fram til henholdsvis neste helg og om to uker. Foto: Skjermbilde Norwegian.no

Her er det dyrest

Ifølge Finn ser det ut til at det er innlandsflyvningene som er dyrest.

– Det er tydeligvis der folk skal feriere mest. 60 prosent av bookingene via Finn er i utlandet, men i Norge er det mye familiebesøk, sier Berge.

Han råder folk som ennå ikke har bestilt flyreise ennå, om å ta seg god tid til å søke på nett etter tilbudene.

Både innenlands- og utenlandsflyvningene er dyrest de nærmeste dagene, men er billigere to, tre, fire uker frem i tid.

– Hvis man finner et bra tilbud, burde man ikke vente. Det er mange som ikke har booket ennå og har utsatt med vilje, noe som har vært trenden i pandemien. Booker man seint, kan det bli for seint, sier direktøren i Finn Reise.

– Ekstrem etterspørsel

Kommunikasjonsdirektør Grete Roald i Norwegian sier at det er naturlig at prisene går opp når etterspørselen øker.

– Prisene på flybilletter er dynamiske og styres av tilbud og etterspørsel. Når det er ekstrem stor etterspørsel slik som nå, og samtidig få ledige seter på flyene, er det naturlig at prisen går opp, skriver Roald i en e-post til TV 2.

Hun sier at de er et selskap i vekst og sier at de har en plan om å øke kapasiteten med opptil 15 fly neste sommer.

UTSOLGT: Flyr er stort sett utsolgt fra Oslo til Bodø, litt flere avganger er det fra Bodø til Oslo. Foto: Skjermbilde flyr.no

– Vil stige

Det er nå bare tre flyselskap som flyr rundt i Norge nå som SAS-flyene står på bakken: Norwegian, Flyr og Widerøe.

Berge sier at så lenge det er få fly i lufta, som det er nå sammenlignet med før pandemien, og veldig mange vil ut og reise, vil prisene gå opp.

– Det er langt færre fly i lufta nå, men likevel mange som vil reise. Det kan se ut til at prisene kan stige ytterligere. Dette er tilbud og etterspørsel som styrer, sier Berge.