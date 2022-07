«Jakten»-bonden Tormod (61) havnet midt i skytingen – kjenner på dårlig samvittighet

Natt til lørdag 25. juni ble to personer skutt og drept utenfor London pub i Oslo sentrum. 21 personer skadet –flere alvorlig. Ifølge politiet var det en terrorhandling.

London pub er et kjent utested for LHBTQ+-samfunnet (som står for lesbiske, homofile, bifile, transseksuelle, queer + andre). Hendelsen skjedde natten før den store Pride-paraden i Oslo sentrum.

SKYTING: Politiet jobber på åstedet etter skytingen natten før Pride-paraden skulle finne sted i Oslo sentrum Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Pride feires i juni hvert år, og er Norges største feiring av skeiv kjærlighet og mangfold, ifølge nettsiden.

42 år gamle Zaniar Matapour ble pågrepet etter terrorhendelsen. Han er siktet for drap, drapsforsøk og terror.

Han har fortsatt ikke forklart seg for politiet om motivasjonen for skytingen.

En av dem som var på stedet den natten, er høstens «Jakten»-bonde Tormod Bakke Johnsen (61).

Bakke sier han var kun to meter unna gjerningsmannen da han begynte å skyte rundt seg.

I dag kjenner han på dårlig samvittighet – og kommer med en klar oppfordring til det norske folk.

– Han skrek «Allahu Akbar»

Når TV 2 kontakter Bakke Johnsen, forteller han åpenhjertig om natten.

– Jeg var på vei hjem, og skulle finne en taxi sammen med en kompis. Vi gikk ut fra «London pub» og mot «Per på hjørnet». Det sto drosjer der, rett forbi uteserveringen.

På vei til taxikøen gikk Bakke Johnsen rett forbi en mann. Han tenker først ikke over mannen, men plutselig hører han høye, skarpe lyder bak seg.

– Først tenkte jeg: «Er det noen som har sånn «Happy Pride»-kinaputter?», så jeg snudde jeg meg for å si «Så gøy!».

PÅGREPET: Zaniar Matapour ble pågrepet av politiet like ved åstedet. Foto: Nathalie Andreassen Hamre

Når Bakke Johnsen snur seg, ser han at det ikke var kinaputter mannen hadde – men et våpen.

– Han skrek «Allahu Akbar» – og så begynte han å skyte.

PST har vurdert angrepet som en ekstrem islamistisk terrorhandling, og mener Matapour har blitt kraftig radikalisert.

Bakke Johnsen forteller om kaoset som utspilte seg. Da gjerningsmannen skjøt rundt seg, falt mennesker over hverandre og over bordene på uteserveringen til puben «Per på hjørnet», som ligger vegg i vegg med «London pub», forklarer Bakke.

Selv forsøkte han å komme seg i en taxi.

– Jeg dro i flere taxidører, for jeg la ikke merke til at han jeg var med roper: «Vi må løpe!».

PER PÅ HJØRNET: Politiet jobber på åstedet. Per på hjørnet ligger vegg i vegg med London pub. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Kjenner på dårlig samvittighet

Etter noen lange sekunder forstår Bakke Johnsen hva kompisen roper, og de løper så raskt de kan inn i en bakgate. De stoppet opp da de følte seg trygg og langt nok borte. Da sprer det seg en form for lykkefølelse i kroppen til 61-åringen.

– Det som er så rart, siden det var en så merkelig opplevelse, var at det første jeg kjente på var en lykkefølelse av å ikke ha blitt skutt. Men det var rart siden jeg hørte masse skudd og mye skriking, forteller han.

Da han og kompisen hadde kommet seg trygt frem dit de skulle, sjekket de nyhetene.

– Da var det allerede over alt. Jeg forsto at politiet var raskt til stedet, men også at det var sivile som fikk gjerningsmannen i bakken, sier han.

– Jeg har dårlig samvittighet. Jeg har tenkt «Hvorfor snudde jeg meg ikke og klappet til han i bakhodet?». For rent teknisk kunne jeg gjort det. Men jeg var redd for livet mitt, forteller han åpenhjertig.

Den dårlige samvittigheten sitter fortsatt i 61-åringen. Han forteller at han har tenkt mye på det i ettertid, om han kunne gjort noe annerledes. Men han sier han løp på impuls da han fryktet for livet.

– Alle har sagt jeg har gjort det riktige med å løpe til sikkerhet. Men jeg syns det er utrolig modig av dem som overmannet ham før politiet kom.

SIVILE: Det var sivile som først overmannet gjerningsmannen, før han ble pågrepet av politiet. Foto: TV 2-tipser

Vekket vonde følelser

I dag kan han fortelle at det går bra med ham, men at han tenker på det han har vært gjennom hele tiden.

Bakke Johnsen ser på seg selv som en person som enkelt klarer å prate om følelser. Denne gangen var det annerledes.

Psykologhjelp for deltakere i TV 2s programmer Tormod Bakke Johnsen er en av årets Jakten på kjærligheten-bønder. Innspillingen til programmet ble ferdig i juni.





I alle TV 2s programmer får deltakerne oppfølging av psykolog. Både under og etter innspilling, og når programmet går på TV.

– Dette syns jeg har vært vanskeligere å snakke om. Men jeg tror jeg har vært heldig siden jeg har blitt «tvunget» til å prate om det ganske raskt.

– Jeg har også snakket med en psykolog fra TV-innspillingen. Så jeg har fått hjelp til å sortere tankene.

Bakke Johnsen sitter også igjen med flere spørsmål og kjent på frustrasjon etter den natten. Helgens terroraksjon i København har også preget ham.

– Nå har det gått mer over til at jeg er sint på folk som gjør sånn, og det kom veldig hardt tilbake da jeg så skytingen i København.

Også avlysningen av Pride-paraden dagen etter terrorhendelsen, og støttemarkeringen utenfor Rådhusplassen følgende mandag, har skapt sterke følelser hos 61-åringen.

– Jeg er litt delt mellom fornuft og følelser. For selvfølgelig skal vi høre på politiet, de har jo en grunn til det de avlyser, og vi må stole på dem. Men følelsen sier at vi alle skulle vært der, og gått i det største toget noen sinne, sier han.

Klar oppfordring

I år skulle Pride markere at det var 50 år siden homofili ble avkriminalisert i Norge. At en terrorhandling mot homofile skjer i 2022 overrasker derimot ikke bonden.

– 50 år er lenge, men samtidig ikke. Det er mye som har skjedd på 50 år, og mye som ikke har skjedd. Rent genetisk har ikke menneskeheten utviklet seg særlig mye.

KLAR OPPFORDRING: Bakke mener at informasjon og kommunikasjon rundt LHBTQ+-samfunnet bør starte så tidlig som mulig. Foto: MA Fotografene

Derfor mener 61-åringen at barn så tidlig som mulig burde bli lært om forskjeller i samfunnet. Han føler også at han selv har fått en «wake up call», og vil gjøre mer for bidra til å fremme homofiles rettigheter fremover.

– Det burde være like naturlig som å spise brødskive – alle skal ha rett til å være den de er. Det skal inn med morsmelken, og det skal være helt naturlig. Kjærligheten skal aldri være et problem.

Pride mener han er en viktig del av denne kunnskapen, ettersom det direkte fokuserer på og feirer rettighetene til LHBTQ+-samfunnet.

– Samfunnet er allsidig. Vi er født i alle slags farger, som regnbueflagget viser. Det er ingen farger som skinner mer enn andre, og vi skinner mest sammen. Vi er jo forskjellig fordi vi trenger å være det i samfunnet.

Ikke redd for å stå frem som homofil på TV

Selv valgte Bakke Johnsen å legge ut et innlegg på Instagram for å vise støtte, og dele om hans egen opplevelse den natten.

Han forteller at han ikke har fått noen negative tilbakemeldinger på innlegget, men vet at det er flere som har fått hat for det de har delt i sosiale medier.

Denne høsten er Bakke Johnsen en av fire bønder som skal lete etter kjærligheten på TV på Jakten på kjærligheten.

På spørsmål om han er redd for å få hatreaksjoner er svaret konsist og enkelt:

– Nei, det er jeg ikke. Om det er noen nettroll, så er det dem det er synd på, det er dem som trenger hjelp.

– Det er dme som samfunnet trenger å hjelpe og finne løsninger for. Vi som et samfunn må finne en måte å hjelpe dem til å få tankene over på andre ting.

Jakten på kjærligheten har premiere i september på TV 2 og TV 2 Play.