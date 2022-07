Nobelvinnerne raser over lav studiestøtte

Edvard og May-Britt Moser vant i 2014 nobelpris for sin forskning. Nå mener de staten må tilrettelegge for dyrkingen av nye talenter.

– Hvordan kan vi løse dagens problemer og utvikle fremtidens næringer, når de flinkeste blant oss får signaler om at de ikke har en fremtid i landet?

BEKYMRET: May-Britt og Edvard Moser Foto: Maja Suslin / TT / NTB / Scanpix

Dette spør Edvard Moser, som sammen med May-Britt Moser har vunnet nobelprisen i fysiologi eller medisin for oppdagelsen av hjernens gitterceller.

De mener dagens studiestøtte er for lav for å kunne utvikle morgendagens forskere.

Studiestøtten la grunnlaget

May-Britt Moser forteller at de begge var de første i sine familier som startet på universitetet.

Hun forteller at ingen av de kom fra bemidlede eller tradisjonelt akademiske familier, og at de derfor ikke fikk økonomisk støtte hjemmefra.

– Den gang betydde det å få studiestøtte fra Lånekassen at vi kunne være studenter uten for mye jobb på siden.

Dette mener Edvard Moser har vært avgjørende for det som det tidligere ekteparet har oppnådd.

– Vi kunne bruke semestrene til å fordype oss i fag og bli skikkelig gode på det vi interesserte oss for. Studietiden la grunnlaget for forskerne vi skulle bli, sier han.

6000 kroner i minus

Ifølge beregninger gjort av Norsk studentorganisasjon (NSO), går en gjennomsnittlig norsk student med nærmere 6000 kroner i minus hver måned.

De mener studiestøtten ikke følger prisutviklingen ellers i samfunnet.

– Studiestøtten i dag strekker ikke til. Jeg er veldig bekymret for at studentene ikke har mulighet til å prioritere studiene, sier NSO-leder Maika Godal Dam og legger til:

– Vi vet at når studenter må ta å jobbe mer på deltidsjobben sin, så går det også utover mulighetene til å bruke tid på å studere.

BEKYMRET: Lederen i Norsk studentorganisasjon, Maika Godal Dam, er redd for at situasjonen kun vil bli verre for studentene. Foto: Martin Leigland / TV 2

Kan miste store talenter

Moser mener dagens studiestøtte og system kan føre til at kun «eliten» får utviklet sitt fulle potensiale.

– Det sier seg selv at når man organiserer et utdanningssystem slik at kun studenter som får hjelp av foreldrene sine får utviklet evnene sine til fulle, så sitter vi igjen med et universitet som forsterker sosiale ulikheter, sier May-Britt Moser og legger til:

– Hvis det er bare barn av bemidlede foreldre som kan studere, så står Norge i fare for å miste veldig viktige talenter til forskning.

– Det er noe tull

Det reviderte statsbudsjettet som ble lagt frem i mai konkluderte med at studiestøtten skal bli værende på 1,19G.

INGEN ENDRING: Ola Borten Moe, forsknings- og høyere utdanningsminister, forteller at det ikke er noen planer om å endre studiestøtten. Foto: Martin Leigland / TV 2

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe skriver via sin pressekontakt til TV 2 at det ikke er noen planer om å endre støtten per nå.

– Denne regjeringen ønsker en trygg og god økonomi for studentene, men vi mener også at det er fint at man kan jobbe ved siden av studiene.

Borten Moe skriver også at tidligere undersøkelser viser at en jobb ved siden av studiene ikke vil påvirke studiene dersom det er under 10 timer i uken.

– Det er noe tull, mener Edvard Moser og legger til:

– Det er klart at jo mer tid man har til å studere, jo mer får man tilegnet seg og jo flinkere blir man.

Førte til Nobelpris

Edvard mener han og May-Britt Moser ikke hadde oppnådd det de har dersom de hadde måtte jobbe ved siden av studiene.

– Jeg tror at vi hadde ikke fått nobelpris eller hadde ikke kommet så langt hvis ikke vi i studietiden hadde fått anledning til å bruke det meste av tiden vår på å studere og etter hvert å gjøre forskning.

Moser påpeker at de tror det er kunnskap og forskning vi skal leve av etter oljen, og sier de håper det nå blir tilrettelagt for morgendagens talenter.

– Det er på grunn av disse støtteordningene fra den norske stat, sånn som Lånekassen og Forskningsrådet, at vi havnet der vi er, sier Edvard Moser.