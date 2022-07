Full oversikt: Disse Norge-profilene kan bytte klubb

Optimismen rundt våre beste menn er stor etter en sterk åpning på Nations League. I tillegg til positiviteten er det imidlertid også en del usikkerhet knyttet til flere av landslagsstjernene.

Flere av Norges profiler kan ende med å bytte klubb i sommerens overgangsvindu. Under ser du oversikten over hvilke spillere som kan være på flyttefot.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen er klar på hva som er mest avgjørende for våre landslagsprofiler når de skal se seg om etter ny arbeidsgiver.

– Det viktigste for Ståle Solbakken er at de får spilletid og på et høyest mulig nivå. Vi har sett utallige spillerkarrierer som har gått feil vei på grunn av feil klubb, sier Mathisen, og legger til:

– Samtidig har vi sett hva som skjer når man velger rett klubb, og der er det beste eksempelet Erling Braut Haaland, som i sin karriere har valgt perfekt klubb hver gang. Han har vært i utvikling og fått en viktig rolle alle steder han har vært. Det tror jeg nok veldig mange skulle ønske også.

Alexander Sørloth - RB Leipzig

Den kraftige trønderen var på utlån i Real Sociedad forrige sesong fra tyske RB Leipzig. Sørloth uttalte til TV 2 sist landslagssamling at en overgang i sommer er sannsynlig. Han håper på en permanent overgang.

– Det viktigste for meg er at jeg er på en plass hvor jeg føler meg ønsket, og der jeg får gode signaler om at jeg kommer til å få en viktig rolle i laget. Om det er i Real Sociedad, Leipzig eller et annet sted, får vi se på. Men det kan selvfølgelig være fint å slå seg til ro en plass og få noen år med kontinuitet på høyt nivå. Det hadde vært fint å se om det hadde gagnet karrieren min, sa Sørloth.

TV 2 er også kjent med at Sørloths agent har vært i samtaler med tyrkiske klubber. 26-åringen herjet på utlån i Trabzonspor i 2019/20-sesongen.

Da Sørloth scoret mot Sverige, var det én mann han ville klemme

Leo Skiri Østigård - Brighton

Forsvarspilleren fra Åndalsnes har tatt store steg siden han byttet ut engelsk med italiensk fotball.

Brighton-stopperen var på utlån fra i Genoa forrige sesong, og flere italienske klubber ønsker seg nå 22-åringen, deriblant Napoli. Helst ønsker Østigård å signere for Diego Maradonas gamleklubb, ifølge TV 2s opplysninger.

Mathisens vurdering:

– Han fikk sitt store gjennombrudd sist med strålende spill. Han kommer til å finne seg en stor klubb. Han er ung og kan forbedre stopperspillet sitt. Han har gode kort på hånden.

– Er man ønsket av en stor klubb som Napoli, så er det jo en grunn til det. Det er viktig for norske spillerne å bidra på landslaget, men klubbhverdagen er den aller viktigste. Det er der du får lønn, er hver uke. Når det kommer sånne tilbud lar man seg naturligvis friste.

Østigård pekte nese til svenske fans - så havnet han i bråk

Joshua King - Watford

Joshua King har allerede bekreftet til TV 2 at han vil forlate Watford i sommer. The Hornets rykket ned fra Premier League forrige sesong.

– Jeg kan si at jeg er ferdig i Watford. Men noe annet enn det kan jeg ikke si, sa King til TV 2 i slutten av juni.

King har slått tilbake etter tøft år

Mathisens vurdering:

– Han er i andre enden av karrieren, sammenlignet med Østigård. Han kan ha flere fine år igjen, men han må komme seg til en klubb der han får en rolle han vil ha, får spille masse og holde seg skadefri.

– King er så rutinert at han vet hva han vil ha. Med den CV-en så er det nok mange muligheter å velge mellom. Han er godt kjent i England, og han ser ut til å trives. Så har han jo også en familie han skal tenke på.

Moi Elyounoussi - Southampton

Vingens kontrakt i Southampton går ut etter neste sesong, og Sarpsborg-karen står dermed fritt til å gjøre en avtale med en ny klubb fra januar av.

I mars sa vingen til TV 2 at han er i kontraktsforhandlinger med Premier League-klubben, men foreløpig har ikke 27-åringen undertegnet en ny avtale på Englands sørkyst.

Mathisens vurdering:

– Hvis han venter til vinteren så får han jo en enda mer fyldig lommebok ved neste overgang. Han er 27 år og har sannsynligvis sine beste år foran seg. Han har et bra navn og CV og garantert store klubber som ser på ham. Han har gode kort på hånden. Om han blir bosman, kan han kanskje velge enda friere.

– Spiller han regelmessig for Southampton, så tror jeg ikke han følger at det er for lavt nivå for han. Det er egentlig et passelig nivå, selv om han på sitt beste kan spille for enda større klubber.

I FORHANDLINGER: Mohamed Elyounoussis kontrakt med Southampton går ut etter neste sesong. Foto: Stian Lysberg Solum

Mathias Normann - Rostov

Nordlendingen var på utlån i Norwich i Premier League i fjor, men da The Canaries rykket ned til Championship ble ikke utkjøpsklausulen fra russiske Rostov trigget.

– Jeg aner ikke hva som skjer. Jeg vil så klart ikke tilbake til Russland. Jeg får bare gjøre det jeg skal frem til sommeren, så får vi se, sa Normann til TV 2 i mars.

Mathisens vurdering:

– Mathias Normann har på sitt beste vist enorme kvaliteter. Det blir spennende å se hva som skjer. Han er i en situasjon der han må komme seg til en ny klubb. Vi så forrige landslagssamling at han ikke er fast på landslaget, han kan benkes. Holder han seg skadefri og fortsetter utviklingen, så vil det nok løsne enda mer for Normann.

Normann skremt av ransbølge – nå har han kjøpt softgun til seg og kjæresten

Sander Berge - Sheffield United

Midtbanespilleren fra Asker tilbragte forrige sesong i Championship etter at Sheffield United rykket ned fra Premier League sesongen i forveien. Det ble ikke opprykk for The Blades forrige sesong, og landslagssjef Ståle Solbakken ser helst at Berge skifter klubb i sommer.

– Jeg tror det er en god ting for han å tenke over at han ikke tilhører Championship lenger nå som han har fått fysikken og kampformen tilbake, sa Solbakken på spørsmål fra TV 2 på landslagssamlingen i juni.

Kontrakten til Berge i Sheffield United utløper i 2024.

– Jeg har hatt en fin utvikling i Sheffield United, og så får vi se hva fremtiden bringer, sa midtbanespilleren.

Mathisens vurdering:

– Jeg er spent på hvor Sander Berge ender opp. Han skal spille på et høyere nivå enn Championship. Vi så i sist landslagssperiode hva han kan på sitt beste. Han er en interessant mann, så får vi se. Han er en fornuftig gutt, så han gjør nok et bra valg.

CHAMPIONSHIP: Om Sander Berg blir værende på Bramall Lane, venter nok en sesong i Championship. Foto: David Davies

Kristian Thorstvedt - Genk

Den anvendelige Thorstvedt signerte en ny avtale med belgiske Genk i april, ut juni 2025, men kan være på flyttefot allerede i sommer. Discovery kunne mandag erfare at han er på vei til Sassuolo.

Mathisens vurdering:

– Han også er jo en spiller som har valgt rett klubb vil nå. Han får bra med spilletid i Belgia. Serie A kan være et naturlig steg. Han er ikke god nok til å gå inn i toppklubb i Premier League, La Liga eller Bundesliga. Serie A ser jeg for meg at kan være et bra nivå for ham. Han er en luring med bra fysikk. Så er Erik, faren, veldig glad i rødvin, så dette passer nok han midt i blinken.

Slik svarer han på kritikken fra B-laget

Stefan Strandberg - klubbløs

Midtstopperen er ferdig i italienske Salernitana og lyngdølen jakter ny arbeidsgiver.

Vålerenga har vist interesse for den tidligere Rosenborg-spilleren, men 31-åringen har foreløpig ikke funnet seg en ny klubb.

Slik forklarer de det spesielle forholdet

Ørjan Håskjold Nyland - uten klubb

Keeperen fra Volda har kapret plassen på landslaget igjen etter flere år der han var inn og ut av laget.

Nyland spilte sist sesong for Reading, men står nå uten klubb etter at kontrakten med The Royals utløp 1. juli.

Nyland hylles av ekspertene: – Helt enorm

Veton Berisha - Viking

Det går sjelden et overgangsvindu uten at det er spekulasjoner rundt Veton Berishas fremtid. Stavanger-klubben takket nei til et bud fra Malmö i vinterens overgangsvindu.

Eliteserie-profilen har kontrakt ut 2024 i Viking.

– Jeg måtte manne meg opp

Dennis Johnsen - Venezia

Teknikeren rykket ned fra Serie A med Venezia forrige sesong. Det er ventet at 24-åringen med fortid i Ajax kan flytte på seg i sommer.

– Det vet jeg ikke helt ennå, men jeg vil jo helst spille på høyest mulig nivå. Da vet jeg ikke om jeg vil være med Venezia ned til Serie B og forsøke å rykke opp igjen eller finne meg noe i mellomtiden. Venezia er greie. Så vil jeg noe, er de behjelpelige. Men jeg trives veldig godt i Italia, sa Johnsen til NTB i juni.

NEDRYKK: Dennis Johnsen og Venezia klarte ikke å berge plassen i Serie A forrige sesong. Foto: Ettore Griffoni / ipa-agency.net

André Hansen - Rosenborg

Rosenborg-keeperen har kontrakt med trønderne ut 2023, men Hansen har den siste tiden vært ryktet vekk fra Trondheim. Vålerenga har vist interesse for målvakten, men hovedstadsklubben har nå hentet Per Kristian Bråtveit som ny sisteskanse.