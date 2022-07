Mann omkom etter båtulykke

Båtulykken skjedde klokken 17 mandag ettermiddag.

En person ble hentet opp av sjøen klokken 18, før han ble fløyet til St. Olavs hospital. Mannen ble senere bekreftet omkommet.

Den omkomne er en eldre tysk statsborger og var en del av et reisefølge bestående av tre andre tyskere, ifølge politiet i Møre og Romsdal. Mannens pårørende er varslet.

– Det vi vet er at det var et reisefølge på fire personer fra Tyskland som var involvert i en båtulykke, og at én person på et senere tidspunkt ble konstatert død, sier operasjonsleder Per Åge Ferstad i Møre og Romsdal politidistrikt.

Han sier hovedredningssentralen koordinerte redningsaksjonen. HRS- Sør Norge ble varslet om hendelsen klokken 17.30.

Én annen i reisefølget kom fra ulykken med mindre skader og fikk behandling av helse, mens de resterende to personene i reisefølget er uskadd, ifølge operasjonslederen.

Det er uklart hva som var årsaken til ulykken, men det skal ha vært dårlig vær i området i tiden før ulykken.