Paradeskytingen: Dette er ofrene i angrepet

Minst syv mennesker ble drept under 4. juli-paraden i utkanten av Chicago. – Han reddet livene våre, sier barnebarnet til en av de avdøde.

På landets nasjonaldag endte den store paraden på tragisk vis for flere av deltagerne.

Minst syv personer ble drept og over 30 personer såret etter at en person skjøt inn i folkemengden fra et tak i nærheten.

Politietaten i Lake County offentliggjorde tirsdag ettermiddag navnene på seks av de syv ofrene.

Navnet på det siste offeret er ikke offentliggjort.

Irina and Kevin McCarthy

Kevin McCarthy (37) og Irina McCarthy (35) mistet begge livet i skytingen. De var foreldrene til en to år gammel gutt som var med under paraden.

Sønnen, Aiden, ble ifølge CBS News separert fra foreldrene under kaoset og overlevde den tragiske hendelsen. Han blir nå ivaretatt av besteforeldrene sine.

The Chicago Sun Times skriver imidlertid at den lille gutten overlevde som følge av at faren skjermet ham med kroppen sin.

– Han hadde Aiden under kroppen da han ble skutt, sa svigerfaren, ifølge den lokale avisen.

Det er opprettet en GoFundMe-side for å støtte den foreldreløse gutten, som har samlet inn over 1,8 millioner dollar. Dette tilsvarer over 18 millioner norske kroner.

Innsamlingsaksjonen er starten av de som fant gutten og brakte ham til besteforeldrene.

DØDE: Nicolas Toledo ble drept i skytingen mandag i Highland Park Foto: GoFundMe

Nicolas Toledo

En av de døde var bestefaren Nicolas Toledo (78), som ble truffet av tre skudd, ifølge The Chicago Sun Times.

Den eldre mannen ville egentlig ikke gå i paraden, men ble til slutt med barnebarna og familien sin, som har bekreftet dødsfallet overfor avisen.

– Han var den som reddet alle livene våre. Skuddene ville ha truffet meg, kjæresten min eller søskenbarna mine, sier barnebarnet Xochil Toledo.

Både kjæresten og faren til Xochil Toledo skal ha blitt truffet av skudd i skytingen, men overlevde.

– Vi var alle i sjokk. Vi gråt. Vi kunne ikke tro alt som hadde skjedd. Vi kunne ikke puste, sier barnebarnet om den tragiske hendelsen.

Barnebarna har også startet en innsamlingsaksjon, som i skrivende stund har samlet inn over 100 000 dollar.

– Min bestefar Nicolas Toledo - far til åtte og bestefar til mange - forlot oss i morges 4. juli, det som skulle være en morsom familiedag ble til et forferdelig mareritt for oss alle, står det på nettsiden.

Jacki Sundheim

Førskolelæreren Jacki Sundheim (63) var også en av de drepte i angrepet. Dette bekrefter nevøen hennes til NBC News.

Sundheim jobbet også for en synagoge i Glencoe, 5,4 miles unna Highland Park - hvor hendelsen fant sted.

– Jackis arbeid, vennlighet og varme berørte oss alle, fra hennes tidlige dager med undervisning ved «Gates of Learning Preschool» til å veilede utallige av oss gjennom livets øyeblikk av glede og sorg, heter det i en uttalelse fra synagogen.

Navnene på de andre fire som omkom i angrepet er fremdeles ikke offentliggjort.

MARKERING: Flere har lagt ned flagg og blomster etter at syv ble drept i skytingen. Foto: Ashlee Rezin / NTB.

Katherine Goldstein

Familiemoren Kathrine Goldstein (64) døde under skytingen og etterlater seg ektemann og parets to døtre.

– Det utrolige med Katie er at hun aldri tenkte på sin egen død, sier mannen ifølge The New York Times.

Kathrine skal ha dedikert livet sitt til å være mor og hadde med den eldste datteren til Highland Park under paraden. Datteren overlevde angrepet.

Stephen Straus

Den finansielle rådgiveren Stephen Straus (88) pendlet hver dag fra hjemmet sitt i Highland Park til kontoret i Chicago. Han var far til to og bestefar til fire.

– Han var en hederlig mann som jobbet hele livet og passet på familien sin og ga alle det beste han hadde. Han var snill og mild og hadde enorm intelligens og humor, sier niesen Cynthia Straus i et telefonintervju med The New York Times.

SIKTET: 21 år gamle Robert Crimo risikerer livstid i fengsel etter skytingen. Foto: AP / NTB

En person er pågrepet

En person er enn så lenge pågrepet og siktet for syv drap.

Etter en kort biljakt mandag kveld, ble 21 år gamle Robert Crimo pågrepet, etter først å ha blitt etterlyst av politiet. De mener det kun dreier seg om en skytter.

Crimo risikerer nå livstid i fengsel uten mulighet for prøveløslatelse om han blir dømt. Han skal møte i retten onsdag, ifølge NTB.

Den tragiske hendelsen skjedde bare kort tid etter masseskytingen på en barneskole i Uvalde, Texas.

Da ble 19 barn og to voksne drept i angrepet.