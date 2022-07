Tirsdag morgen varsler SAS en pressekonferanse med SAS' styreleder Carsten Dilling og konsernsjef Anko Van Der Werff.

Dette kort tid etter at selskapet varslet at SAS og enkelte av deres underselskaper søker om konkursbeskyttelse i USA, en såkalt «chapter 11»-begjæring.

– Det gjenstår mye å gjøre. Vi må kutte i kostnader for å være konkurransedyktige. Den pågående streiken gjør situasjonen enda tøffere. Vi må gjøre mer, og gjøre det raskere, sier Dillinger.

Beslutningen er for å unngå at kreditorer slår SAS konkurs, mens de fortsetter prosessen med å transformere selskapet.

– Det beste alternativet

Chapter 11-begjæringer innleder en juridisk prosess for finansiell omstrukturering under tilsyn av en amerikansk, føderal domstol.

Styrelederen mener det er der konkursbeskyttelsen kommer inn for å effektivisere SAS-Forward-planen og den finansielle rekonstrueringen.

– Mange små og store flyselskaper har gjort de samme med suksess de siste årene. Vi har konkludert med at konkursbeskyttelse er det beste alternativet, bekrefter styrelederen.

Konsernsjefen Van der Werff sier selskapet er fullt dedikert til å gjennomføre prosessen så sømløst som mulig.

– I dag markerer neste steg i prosessen, sier Van der Werff, som hevder til at konkursbeskyttelsen ikke vil påvirke SAS sin flytrafikk ytterligere.

Han legger til:

– Vi tror dette vil gjøre SAS til et bedre selskap for kundene, og gjøre SAS til en bedre forretningspartner. Vi håper dette demonstrerer viktigheten av hva SAS trenger for å komme seg videre.

Har forberedt det lenge

Domstolsprosessen blir neste steg i deres redningsplan, SAS Forward, som ble lagt frem i februar. Begjæringen om konkursbeskyttelse er levert inn til en domstol i New York. Domstolprosessen er ventet å vare i ni til 12 måneder, ifølge SAS.

– Streiken må avsluttes for å effektivisere prosessen, sier Van der Werff.

Likevel sier Dillinger at beslutningen ikke er en direkte konsekvens av streiken, men at selskapet har forberedt konkursbeskyttelse siden Van der Werff kom til SAS.

– Vi kan ikke si for sikkert at vi ikke hadde søkt om konkursbeskyttelse hvis det ikke var streik, sier Dillinger.

Åpne for forhandlinger

Mandag ble det brudd i meklingen mellom SAS og fire pilotforeninger. Dermed gikk SAS ut i streik med 900 piloter, noe som påvirker mange reisende.

På spørsmål om de negative konsekvensene som har kommet inn i etterkant av nyheten om konkursbeskyttelse, svarer Van der Werff:

– Vi har vært åpne og transparente overfor pilotforeningene.

Styreleder Dillinger sier selskapet er åpne for å forhandle med hvert enkelt land i Skandinavia, hvis det er det som må til for å komme videre.

SAS opplyser om at de er i samtaler med potensielle långivere og investorer for å sikre ytterligere finansiering på 700 millioner.



Pilotene raser

SAS-pilotene som mandag gikk ut i streik, reagerer sterkt på nyheten om at flyselskapet søker konkursbeskyttelse i USA. De mener de blir brukt som en brekkstang.

– SAS-ledelsen har trenert og strukket forhandlinger og mekling helt fra november i fjor og til dagen før søknaden, uten noensinne å ha intensjon om å ville inngå en avtale med SAS-pilotene, sier Roger Klokset, leder for SAS-pilotene.

Han mener at pilotene har blitt lurt, og han sier at dette forsterker deres inntrykk av at dette er en villet streik fra ledelsens side – for å skape en syndebukk.

– Nå forstår vi bedre hvorfor målet med en løsning hele tiden flyttet seg, og hvorfor det var umulig å inngå en avtale, sier Klokset.