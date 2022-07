Tok tak i sønnen og flyktet for livet: – Det var kaos

Minst seks personer ble drept etter at en gjerningsperson skjøt mot en 4. juli-parade mandag. Vitner beskriver hendelsen som et grusomt mareritt.

– Det var en stille, fredelig og deilig morgen. Folk nøt paraden, sier Adrienne Drell til avisen Chicago Sun-Times.

Hun satt på en fortauskant langs Central Avenue i Illinois og så på 4.juli-paraden som spaserte forbi. Så oppdager hun at flere legger på sprang.

– Det er panikk i hele byen, sier hun etter å ha vært vitne til masseskytingen mandag.

Skytingen skjedde under en parade på USAs nasjonaldag mandag ettermiddag. Seks personer ble drept. Minst 26 personer ble sendt til et nærliggende sykehus.

Barn flyktet for livet

Gina Troiana og sønnen hennes (5) sto sammen med en barnehagegruppe, og var klare til å gå inn i paraden like før panikken brøt ut.

Sønnen hadde tatt med seg en sykkel dekorert med røde og blå bånd for anledningen. I hendene hadde holdt barna amerikanske flagg.

Så oppdager de smellene.

MARERITT: ET titalls sykler og barnevogner ble forlatt langs veien da flere mennesker måtte flykte for livet mandag ettermiddag, Foto: Youngrae Kim / AFP

I en video som Troiana tok opp på mobilen sin, ser man flere redde barn som klatrer ut til siden av veien mens skuddene avfyres bak dem.

Troiana tok tak i sønnen på sykkel og dyttet ham gjennom nabolaget for å komme seg i sikkerhet.

– Det var bare kaos. Flere ble skilt fra familiene sine og lette etter dem. Andre bare slapp vogner, tok tak i barna sine og begynte å løpe, sier Troiana til nyhetsbyrået AP.

Skal ha skutt fra tak

– Handlingen virker helt tilfeldig. Vi har foreløpig ikke grunn til å tro at flere var involvert, sa Chris Covelli under en pressekonferanse mandag klokken 21.10. Politisjefen utalte seg på vegne av Lake County major task force.

POLITIAKSJON: En massiv politiaksjon pågikk i Illinois mandag kveld. Her tar politiet seg inn i en bygning på jakt etter gjerningspersonen. Foto: Nam Y. Huh

Politiet mener at gjerningspersonen skal ha stått på et tak da vedkommende skjøt inn i paraden. Det er også bekreftet at en rifle ble funnet på et tak etter skytingen.