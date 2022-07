Fotballryktene: – Diskuterer Ronaldo-overgang til Barcelona

Barcelona ser på muligheten for å hente en av tidenes Real Madrid-spillere, mens Chelsea legger hele angrepsrekka ut for salg. Dette er tirsdagens fotballrykter!

Cristiano Ronaldo har blant annet blitt koblet til Bayern München og Chelsea de siste dagene. Nå ser det ut som at Barcelona også snuser på muligheten for å hente portugiseren.

Ifølge AS er stjerneagenten Jorge Mendes for tiden i Barcelona for å møte med klubbens president. Der skal blant annet Bernardo Silva og Ruben Neves ha blitt diskutert, men også Ronaldo skal ha vært et hett tema.

Samme avis melder at Barcelona-president Joan Laporta vurderte å hente superstjernen tilbake til Spania allerede i fjor sommer, men at en mulig overgang ble hindret av klubbens økonomi.

Daily Mail melder at Chelsea fortsatt snuser på Ronaldo, samt Raheem Sterling og Raphinha. Dermed må flere store navn fort forlate Stamford Bridge. Hakim Ziyech, Christian Pulisic og Timo Werner skal alle ha en usikker fremtid i London. Førstnevnte kobles blant annet til AC Milan.

Neymar er et annet navn som nevnes som et potensielt mål for Chelsea. Thomas Tuchels nære forhold til brasilianeren, sammen med Ted Boehlys ønske om å hente store stjerner, skal ifølge Sky være faktorer for at London fort kan bli brasilianeren neste stoppested.

Leeds er også klare for å handle mer i sommer. Ifølge CBS er Tyler Adams nære ved en gjenforening med Jesse Marsch. I tillegg er klubben nære ved å hente en Raphinha-erstatter. Fabrizio Romano melder at det snakk om Feyenoord-vingen Luis Sinisterra.

Manchester United ser også ut til å gå glipp av sitt største overgangsmål. Daily Mail melder at Barcelona-president Joan Laporta har gikk klar beskjed om at Frenkie de Jong ikke er til salgs.

Matthijs de Ligt ryktes vekk fra Juventus, og virker å ønske seg til Bayern, skal man tro Bild. Ifølge Gazzetta Dello Sport skal Juventus uansett ha sett seg ut en erstatter for nederlenderen, nemlig Napoli-stopper Kalidou Koulibaly.

En annen nederlender som fort må finne seg ny klubb er Memphis Depay. Tottenham skal være blant klubbene som har forhørt seg om hans situasjon i Barcelona. Det melder Sport, som også sier at Sevilla og Juventus har vist interesse.

Ifølge Sky har nyrike Newcastle bestemt seg for hvor de skal bruke pengene sine. Den franske landslagsspilleren Moussa Diaby skal være mannen de har i kikkerten. Han spiller for øyeblikket i Bayer Leverkusen.

Overgangsguruen Fabrizio Romano melder også at Luka Jovic er klar for Fiorentina. Real Madrid-spissen forlater dermed den spanske hovedstaden etter tre år.