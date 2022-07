Horneland vekker oppsikt: – Skal mye til for å ødelegge det

Se Start-Brann på TV 2 Play torsdag fra kl. 17.55!

Alt går på skinner for Brann om dagen. For første gang i klubbens historie har de røde vunnet åtte seriekamper på rad. Bergensklubben leder Obos-ligaen suverent og har stø kurs mot opprykk.

Mannen som har ledet klubben til suksessen er Eirik Horneland. Det har han gjort med et voldsomt engasjement på sidelinjen. Brann-treneren har manet laget sitt til innsats med plystring og rop fra benken, samtidig som han ofte løper ut av teknisk sone og lever seg voldsomt inn i situasjonene på banen. Det er det en grunn til.

– Det er for å holde spillerne skjerpet og skape energi, sørge for at de er på, at vi har den rette aggressiviteten, intensiteten og organiseringen. Og at vi hele veien spiller neste situasjon, forklarer Horneland til TV 2.

– Jeg hadde nok spart mest energi med å sitte rolig på benken sånn sett, men hver trener har sin stil. Det er mange som har den stilen som jeg har. Det passer greit for meg. Noen sitter stille og rolig på benken, noen er aktive i «coachingen». Folk må gjøre det som er rett for seg.

ENGASJERT: Slik ser man ofte Eirik Horneland på benken til Brann. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

TV 2s fotballekspert Yaw Ihle Amankwah har studert kroppsspråk i fotballen. Han sier at det ikke finnes én trenerstil som er den «riktige».

– Man ser forskjellige stiler i Europa. Du har Antonio Conte og Thomas Tuchel som er eksplosive og andre trenere som Carlo Ancelotti ikke er så eksplosive. Jeg tror det handler mest om at Horneland rett og slett er sånn i en høyintensiv situasjon. Jeg tror det skal mye til for å ødelegge det. Man må alltid være genuin og være seg selv. Horneland har en veldig stor tilstedeværelse, sier TV 2s fotballekspert.

– Min oppfordring til Horneland må være å ikke forandre på noe på som helst. Han må bare fortsette med alt av ritualer, om det er lykkesokker eller hva det skal være. Nå går alt veien for Brann!

Se høydepunkter Branns seier over Bryne øverst!

– Får ikke alltid med oss hva han skriker

Branns poengkonge, Mathias Rasmussen, flirer når TV 2 spør han om Hornelands kroppsspråk.

– Det handler kanskje mest om han selv, at det er viktig for han selv. Han føler at han må få det ut. Etter kampene er han veldig rolig og klok i det han sier i media. Han er en rolig type ellers, men på banen skal han få det ut og kjøre oss opp. Det nytter vi godt av, og jeg tror det er veldig gøy for han også, sier Rasmussen til TV 2.

Kasper Skaanes, som også scoret i kampen mot Bryne mandag, liker stilen til treneren.

FØLELSER: Eirik Horneland viser mye følelser underveis i kamper. Utenfor banen er han en rolig karakter, skal man tro Mathias Rasmsusen, som her blir omfavnet av treneren. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

– Han er jo trener for et lag som ikke har tapt i år. Noe riktig, det gjør han! Han er glad i kontinuitet og stabilitet. Det blir jo viktig for spillere som har lyst å bidra her. Jeg får ikke alltid med oss hva han skriker, men han holder oss på tå hev, så det er jo bra, sier Brann-spilleren, og legger til:

– Vi kan ikke sulle rundt på banen, da får vi høre det veldig fort. Han sier i fra. Det er forfriskende å ha en trener som er dønn ærlig. Det er enkelt å jobbe med.

Brann-kapteinen med vill feiring

Amankwahs advarsel

TV 2s fotballekspert Amankwah kommer med en påminnelse til engasjerte fotballtrenere som er aktive på sidelinjen.

– Det eneste man som trener man må være oppmerksom på, som jeg synes trener jeg har hatt bommer på, er at de glemmer at det sitter sju-åtte mann på benken som hører alt som blir sagt. Med atferd på benken, så burde man faktisk være mer opptatt av dem på benken enn de som spiller foran dem, mener Amankwah.

– Dette er ikke noe som gjelder Horneland i dette tilfellet. Men generelt, om man er spydig og krass mot spillerne som spiller, så er ikke det noe topp påvirkning for dem på benken heller.

Neste kamp for Brann er borte mot Start 7. april. Den kampen ser du på TV 2 Play.