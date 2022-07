Brann-talent smigret av Molde: – Bør dra om han får muligheten

Brann har avslått et bud fra Molde på David Møller Wolfe (20). TV 2s fotballekspert er ikke i tvil om hva som er best for backens karriere.

David Møller Wolfe har vist seg frem for Brann i Obos-ligaen denne sesongen. Den unge backen har befestet seg som førstevalget på venstreback for rødtrøyene, og nå har 20-åringen blitt et interessant overgangsobjekt.

Brann har bekreftet at de har mottatt henvendelser og bud på den lovende backen. I juni fikk Molde et bud på Wolfe avvist.

– Selvfølgelig kjekt å bli lagt merke til. Det viser at jeg gjør noe riktig. Jeg vet ikke hvor mye mer jeg kan svare på det. Jeg kan si at jeg stortrives i Brann nå, sier Wolfe til TV 2 om interessen fra Molde.

– Kunne du tenkt deg å spille for en annen norsk klubb enn Brann?

– Det har jeg ingen kommentar til.

– Det jeg kan si er at jeg er veldig glad for interessen. Det bygger mye selvtillit, og alle konkrete bud må man ta seriøst. Det må man.

TV 2s fotballekspert Yaw Ihle Amankwah er ikke i tvil om at hva Wolfe må gjøre dersom Brann og Molde blir enige om en overgangssum.

– Jeg tenker han bør dra om han får muligheten. Molde er gode på spillerlogistikk, han passer i deres måte å spille på. De gjør som regel godt forarbeid og de vet nok allerede hva Wolfes rolle kan bli, sier Amankwah, og påpeker at flere spillere har tatt turen fra Molde til utlandet:

– Det er utrolig gøy med Brann som gjør det bra, men det langt igjen til de er i nærheten av Molde sportslig. Det er såpass at det er to forskjellige verdener. Hvis det han får presentert er at han får spille fast i Molde, så er det utvilsomt sportslig det beste valget.

ØNSKET: David Møller Wolfe er ønsket av Molde, noe som smigrer Brann-backen. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Takket nei til Glimt

I fjor viste også Bodø/Glimt interesse for Wolfe. Da takket backen selv nei til en overgang da han ønsket å utvikle seg videre i Brann og Bergen.

– Molde og Bodø/Glimt er to av de klubbene som har vært best de siste årene. Det er et kjempekompliment når interessen kommer fra disse to klubbene spesielt. De er gode på å hente spiller i ung alder og foredle det som er der, sier TV 2s fotballekspert Amankwah.

Dette sier Horneland om Wolfe-interessen

Brann-trener Eirik Horneland er glad for at hans spillere blir lagt merke til, men ønsker naturlig nok å beholde sine beste spillere.

– Det er interesse for David, og mange av våre spillere, men det er en del av tanken og idéen i Brann. Vi skal utvikle de så de blir interessante for større klubber. Akkurat her og nå, de spillerne vi har, ønsker vi å beholde og være med på å spille Brann tilbake til Eliteserien, sier Horneland, og tilføyer:

– Når det gjelder David, så har han kjempegod tid. Han er i fin utvikling, og har ikke spilt seg ut av dette her. Han kommer vi til å beholde videre.

1. august åpner overgangsvinduet i Norge. Selv har Horneland en klar formening om hva som er et drømmevindu for hans del.

– Vi ønsker å få kontinuitet i troppen og minst mulig støy i sommer. Ingenting ut og ingenting inn hadde vært et veldig fint bilde for min del. Så vet man i fotball at man ikke har kontroll på de tingene der. La oss se, men i utgangspunktet så ønsker vi et veldig stile vindu.