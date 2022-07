Graham Hansen om kapteinsrollen: – For min del har det vært tøft

Hun har gått foran som landslagets lederstjerne det siste året, men Caroline Graham Hansen innrømmer at kapteinsbindet for Norge ikke bare har vært lett å bære.

27-åringen fra Oslo har vært en av lederne på landslaget og en del av kapteinsteamet i flere år.

Men det var først da kaptein Maren Mjelde i mars 2021 pådro seg en alvorlig kneskade, at Caroline Graham Hansen fikk kjenne på «byrden» av å være Norges landslagskaptein helt på egenhånd.

– Du har på en måte vært hovedpersonen og lederen når Maren har vært ute og før Ada kom tilbake. Hvordan opplever du å være den alle setter søkelyset på og være lederen for landslaget?

– Nå trodde jeg du skulle spørre om hvordan det var å få de tilbake, svarer Graham Hansen og ler litt, før hun blir mer alvorlig.

– For min del så synes jeg det har vært tøft. Det er mye ansvar og jeg legger jo sjela mi i at vi som lag skal prestere og komme oss til mesterskap, fortsetter 27-åringen.

Tåsen-jenta er stolt over å bære kapteinsbindet for Norge, men innrømmer at det kan ha vært energitappende for henne.

– Det er jo et privilegium for det betyr at du gjør noe bra, at du presterer og at man gjør jobben sin ved at vi kommer oss til mesterskap, men det tar energi, forklarer Graham Hansen.

– Det tar energi å hele tiden skulle fokusere, hjelpe hverandre, hjelpe lagkameratene din, hjelpe deg selv.

Det lettet heller ikke situasjonen da 27-åringen i fjor høst fikk påvist hjerterytmeproblemer, måtte gjennom et inngrep og var satt ut av spill en periode.

– Selv om jeg burde være veldig stolt, motivert og glad over det som har skjedd, så ser jeg tilbake på egentlig et år som har vært veldig, veldig tøft selv om det kanskje prestasjonsmessig har vært veldig, veldig bra også, erkjenner Barcelona-profilen.

Når landslaget reiser til England denne uken, skal Graham Hansen inn i sitt fjerde seniormesterskap for Norge – og nå har hun endelig både kaptein Mjelde og spissmakker Hegerberg tilbake ved sin side.

– Det at både Ada og spesielt Maren er tilbake nå, er i hvert fall for min del veldig deilig, sier hun.

– Ikke fordi at jeg kommer til å ta mindre ansvar, men da fordeles jo litt ansvaret rundt det å ha press utad, press innad i gruppen, flere strenger å spille på i alle ledd når man skal ut og prestere i et mesterskap som er veldig viktig.

