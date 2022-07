Person savnet etter at båt kantret

Hovedredningssentralen opplyser på Twitter at en båt er kantret på Smøla.

Redningshelikopter og nødetater er på vei, opplyser de på Twitter.

– HRS har også gått ut med en Mayday-Relay via Kystradioen, opplyser de i tweeten.

Det er opplyst at det var tre personer om bord i båten da den kantret. To personer er gjort rede for, og fraktet til land. Det er snakk om en mindre båt som har kantret.

– Redningshelikopter, ambulansebåter og en del sivile båter foretar søk i området rundt båten som ligger opp ned, sier redningsleder Steinar Vatne til TV 2.

Det er ikke kjent hvorfor båten har kantret.

Saken oppdateres!