Ukraina: Gjenoppbygging vil koste 7.400 milliarder kroner

Ukraina ber verdenssamfunnet om hjelp til gjenoppbygging og anslår at det vil koste 7.400 milliarder kroner.

Rundt 40 potensielle giverland møtes mandag i Lugano i Sveits, der den ukrainske regjeringen presenterte sine planer for hvordan gjenoppbyggingen bør skje.

– Gjenoppbygging av Ukraina er det viktigste bidraget til støtte for fred i verden, sa president Volodymyr Zelenskyj som deltok på møtet via videolink fra Kyiv.

Han omtalte planen for gjenoppbygging som «det mest ambisiøse prosjektet i vår tid» og understreket også at det er «en felles oppgave for hele den demokratiske verden».

Russland må betale

Planen for gjenoppbygging ble presentert av Ukrainas statsminister Denys Sjhymal, som anslo at det vil koste rundt 7.400 milliarder kroner.

– Vi mener at nøkkelkilden til gjenoppbygging må være beslaglagte verdier som tilhører Russland og russiske oligarker, sa han.

– Det var russiske myndigheter som innledet denne blodige krigen og som forårsaket denne massive ødeleggelsen, og det er derfor de som må stilles til ansvar, sa Sjhymal.

Særlig ansvar

Blant dem som var til stedet på konferansen i Lugano var EU-kommisjonens president Ursula von der Lyen.

– Vi vet at deres kamp også er vår kamp. Det er derfor vi i disse dager hjelper Ukraina med å vinne denne krigen, sa hun.

– Europa har et særlig ansvar og en strategisk interesse av å stå ved Ukrainas side hvert eneste steg på veien, sa von der Leyen.

Korrupsjon

Sveits' president Ignazio Cassis understreker at støtten til gjenoppbygging i Ukraina forutsetter reformer i landet, samt en åpen og effektiv politisk prosess. Den er alt i gang, sa han.

– Det er helt avgjørende at dette arbeidet fortsetter, særlig kampen mot korrupsjon, sikring av mer åpenhet og uavhengighet for rettsvesenet, sa Cassis.