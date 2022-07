USA: Al Jazeera-journalist sannsynligvis drept av israelsk soldat

Alt tyder på at journalisten Shireen Abu Akleh ble drept av en israelsk soldat, men det lar seg ikke fastslå hvilket våpen kulen kom fra, ifølge USA.

Al Jazeera-journalisten Shireen Abu Akleh ble skutt i hodet og drept under en israelsk militæroperasjon i Jenin på den okkuperte Vestbredden 11. mai.

FNs menneskerettskontor, palestinske myndigheter , Al Jazeera , CNN og Washington Post har alle gransket hendelsen og konkludert med at hun ble skutt av en israelsk skarpskytter.

Israelske talsmenn hevdet først at Akleh, som også hadde amerikansk statsborgerskap, ble drept av militante palestinere, men utelukket senere ikke at hun kan ha blitt skutt av en israelsk soldat. Det israelske forsvaret (IDF) fastholder at hun i så fall «på ingen måte ble skutt med vilje».

Samme type

Kulen Akleh ble drept med, var av kaliber 5.56 og av samme type som israelske skarpskyttere benytter i sine M-4 våpen.

Palestinske myndigheter nektet å utlevere kulen til Israel, men ga den i stedet til USA mot forsikringer om at de ville gjennomføre en uavhengig rettsteknisk undersøkelse.

Søndag opplyste imidlertid den israelske hæren at det var de som skulle granske kulen under amerikansk kontroll.

– Testen blir israelsk, ikke amerikansk, det blir en israelsk undersøkelse med amerikansk tilstedeværelse, sa hærens talsmann Ran Kochav.

Sannsynligvis

Mandag kom resultatet av det en talsmann for amerikansk UD kaller «en ekstremt detaljert rettsteknisk undersøkelse» utført av etterforskere fra «en uavhengig tredjepart».

– Ballistiske eksperter fastslo at kulen var svært ødelagt, noe som forhindret en klar konklusjon, sier Ned Price.

USA har også sammenholdt de funn palestinske og israelske granskere tidligere har gjort og konkluderer med at Akleh «sannsynligvis» ble drept av skudd som kom fra de israelske soldatenes posisjon, sier han.

– Det er imidlertid ingen grunn til å tro at hun ble skutt med overlegg, sier Price.