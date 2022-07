Ny Brann-seier: – Ingen andre lag er i nærheten

Brann 2-1 Bryne

Et Brann-lag med flust av selvtillit ønsket Bryne velkommen til Brann Stadion mandag kveld. Lederen av Obos-ligaen hadde før møtet med rogalendingene 13-0 i målforskjell på de to siste hjemmekampene, og mot Bryne fortsatte den angrepsvillige fotballen.

Kasper Skaanes fikk en sjelden kamp fra start i Obos-ligaen, og takket for tilliten på beste måte. Først satte han opp Mathias Rasmussen på utsøkt vis før sørlendingen fikset 1-0 til Brann. I andreomgang sørget Skaanes selv for 2-0, en scoring som skulle vise seg å være helt avgjørende.

– Jeg mener vi skaper nok til å vinne med mer. Noen ganger sitter ikke alt foran mål, og da blir det ekkelt å møte Bryne. Det er ikke over før dommeren blåser i Obos-ligaen, ler Skaanes til TV 2 etter å ha sikret nok en Brann-seier.

Et selvmål av Felix Horn Myhre ti minutter før slutt sørget for nerver i høyspenn på Brann Stadion, men da Bryne brente en gedigen sjanse like før slutt ble poengene igjen i Bergen.

– Brann vinner nok en kamp i Obos-ligaen fullt fortjent, og seiersmarginen burde vært større enn det den ble. Skaanes hadde både målgivende og scoring, og han hadde muligheten til å ende opp med enda flere målpoeng. Han er en av flere Brann-spillere som virkelig ser ut til å ha funnet formen og selvtilliten, og jeg sliter veldig med å se hvordan Brann ikke skal rykke opp denne sesongen, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen, og legger til:

– Det er ingen andre lag som egentlig er i nærheten, og den rekken de har med seire er vanvittig imponerende. Uansett hvilken divisjon man spiller i er det veldig vanskelig å sette sammen en slik rekke med gode prestasjoner.

Det er en oppfatning Mathias Rasmussen kjenner seg godt igjen i.

– Jeg er veldig trygg på at vi har spillerne og troppen til å rykke opp, så jeg skal ikke legge skjul på at det er noe vi burde gjøre. Nå må vi bare fortsette på denne flytbølgen, mener Mathias Rasmussen.

Med seieren vant Brann sin åttende kamp på rad i Obos-ligaen. Det er klubbrekord i antall strake seiere. Rødtrøyene leder divisjonen med seks poeng ned til Ranheim på andreplass.

– Det hadde vært et lite ran om vi snek med oss et resultat, men vi hadde selvsagt tatt det. Vi forventa vel egentlig at vi skulle betale inngangsbilletter og være tilskuere. Til tider var det sånn, men vi hadde våre perioder, sa Brynes Rógvi Baldvinsson til TV 2 etter kampen.

Brann-kapteinen med vill feiring

Sjanse på sjanse på sjanse

Bryne hadde de siste fem kampene før turen til Bergen vunnet to og spilt tre uavgjort. Rogalendingene skulle imidlertid få det tøft på Brann Stadion.

Etter 13 minutter var Brann i føringen. En utsøkt pasning fra Kasper Skaanes fant Mathias Rasmussen på hjørnet av Bryne-boksen. Som en sindig sørlending, la Branns poengkonge ballen kaldt i lengste hjørne til 1-0.

Det kunne fort stått 2-0 minuttet senere. Rasmussen headet ballen mot krysset, men Igor Spiridonov i Bryne-buret fikk slått ballen i egen tverrligger.

– Den første omgangen vår er veldig god, og egentlig god nok til å avgjøre kampen etter 20 minutter, sa David Møller Wolfe etter kampslutt.

Brann skapte sjanse på sjanse. Kun strålende blokkeringer hindret henholdsvis Skaanes og Frederik Børsting å sette de rødes andre for kvelden. Aune Heggebø fikk også en stor sjanse til å doble Branns ledelse, men spissen bomet Unntaket fra enveiskjøringen før pause var et skuddforsøk fra Brynes Robert Undheim, men dette ble blokkert.

To mål på to minutter

Andreomgangen startet i samme stil som den første sluttet, nemlig med sjansesløseri fra Brann. Rasmussen sentret til Sivert Heltne Nilsen i boksen. Brann-kapteinen burde satt inn 2-0 fra kloss hold, men hans noe svake avslutning ble reddet på strek.

De røde hadde ikke helt det samme trykket mot Bryne-buret etter pause, og gjestene øynet tydelig håp om poeng i Bergen. Jørgen Voilås klinket til fra distanse rundt timen, men Mathias Dyngeland i Brann-målet var parat og reddet.

Kasper Skaanes roet nervene i Bergen tolv minutter før slutt med sin 2-0-scoring, men det skulle straks bli nervøst på Brann Stadion for hjemmepublikumet. Bryne reduserte på corner like etter Skaanes' scoring da Felix Horn Myhre stusset ballen i eget nett.

Flere scoringer ble det ikke på Brann Stadion, og Brann tok en ny seier i jakten på opprykk til Eliteserien.

– Vi møter et lag som er bedre enn oss på alle måter. Med selvtilliten de har nå er de et godt eliteserielag, mener Bryne-trener Kevin Knappen.