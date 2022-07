Merker trykket: – Mange trenger hjelp

Mandag ble det klart at 900 SAS-piloter går ut i streik, og ferieplanene til titusener av reisende står i fare for å gå i vasken.



Over 30.000 passasjerer rammes daglig, og over 60 prosent av SAS sitt ruteprogram står i fare for å bli kansellert.

Nå leter mange etter andre muligheter for å redde sommerferien.

Spør om hjelp

– Vi opplever økt pågang på toppen av en allerede sterk pågang, sier konserndirektør i Color Line, Erik Brynhildsbakken, til TV 2.

– Vi får henvendelser fra folk som trenger hjelp til å komme seg på ferie. Vi skal selvfølgelig hjelpe der vi kan hjelpe, men plassene fylles fort opp i sommer, sier Brynhildsbakken.

Ifølge konserndirektøren gjelder henvendelsene alle Color Lines destinasjoner.

– Folk trenger hjelp til å komme seg både nord og sør i landet, så vel som til Sverige, Tyskland og Danmark, sier han.

Uaktuelt med ekstraavganger

Også Vy har kjent på trykket etter SAS-streiken ble et faktum.

– Mange sjekker mulighetene for reiseruter til Europa. Jeg har ikke tall knyttet til billettbestillinger, men kundesenteret hos oss har et økt antall henvendelser, sier kommunikasjonssjef i Vy, Gina Scholz.

FULL TRAFIKK: Kommunikasjonssjef i Vy Gina Scholz forteller at de allerede opererer med full sommertrafikk og kommer ikke til å sette opp flere avganger. Foto: Gorm Kallestad

Det er derimot ikke aktuelt å sette opp ekstra avganger.

– Vi har allerede full sommertrafikk. Bergensbanen er et godt eksempel, hvor vi har fem avganger daglig. Vi kommer ikke til å sette opp ytterligere avganger, sier Scholz.

Hun legger til at de har merket trykket over lengre tid.

– Det har vært usikkerhet i flybransjen lenge, og jeg tror mange allerede har sett på mulighetene for å ta tog dit det lar seg gjøre.

– Kommer prisene til å øke med større pågang?

– Vi justerer ikke prisene, men de er dynamiske. Bestiller man billett tett opp til avreise og det er få plasser igjen vil det bli dyrere, sier Scholz.

Pressevakt i Go Ahead Nordic, Ole Andreas Skårland, merker derimot ikke stort til SAS-streiken.

– Vi har mange ledige plasser til Sørlandet og Stavanger, sier han.