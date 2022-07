TV 2s nyhetsredaktør hadde forhold til Arfan Bhatti: – Forståelse for at dette kommer opp

Nyhetsredaktør Karianne Solbrække hadde et forhold til straffedømte Arfan Bhatti på midten av 2000-tallet. Sjefredaktør Olav T. Sandnes avviser at hun er inhabil i dekningen av saker der han omtales.

I forbindelse med masseskytingen i Oslo er den straffedømte islamisten Arfan Bhatti i søkelyset, da Bhatti har hatt kontakt med terrorsiktede Zaniar Matapour (43).

Nyhetsredaktør Karianne Solbrække i TV 2 hadde et forhold til Bhatti på midten av 2000-tallet, da hun var journalist. Det var Aftenposten som først omtalte forholdet.

Har fortsatt tillit

TV 2 har ikke vurdert Solbrække som inhabil i nyhetsdekning som blant annet omhandler Bhatti. Sjefredaktør Olav T. Sandnes begrunner det slik:

– Jeg vurderte både egnethet, uavhengighet og habilitet for alle mine redaktører, på det tidspunktet de ble ansatt. Da Karianne ble nyhetsredaktør i 2017, snakket vi selvsagt også om det som skjedde 11 år tidligere.

HAR TILLIT: Sjefredaktør Olav T. Sandnes sier han ikke har noen grunn til å betvile nyhetsredaktør Karianne Solbrække sine vurderinger. Foto: Eivind Senneset / TV 2

Sandnes sier at det ikke er noe ved den siste tidenes hendelser som endrer på de habilitetsvurderingene han gjorde da Solbrække ble ansatt som nyhetsredaktør, og de han har gjort siden.

– Jeg har ikke hatt noe grunn til å betvile hennes vurderinger. Tvert imot. Jeg mener TV 2s dekning viser nettopp det.

– Og generelt, så har vi klare rutiner knyttet til habilitet hos våre journalister og redaktører, og vi er et redaktør-kollegium som håndterer dette, på samme måte som i alle andre redaktørstyrte medier, sier Sandnes til TV 2.

FORHOLD: Arfan Bhatti og hans advokat John Christian Elden under rettssaken i 2008, da Karianne Solbrække sitt forhold til Bhatti kom frem. Foto: Bjørn Sigurdsøn

Har vært åpen med kollegaer

Solbrække ble nyhetsredaktør i 2017. Forholdet til Bhatti ble ble kjent i straffesaken mot ham i 2008. Hun var ikke mistenkt for noen ulovlige forhold, men vitnet i saken.

Med få unntak var det ingen etablerte medier som navnga Solbrække i forbindelse med rettssaken i 2008.

– Jeg har forståelse for at dette kommer opp. Jeg gjorde en stor tabbe for 16 år siden, som jeg beklaget den gangen. 11 år senere fikk jeg tillit av sjefredaktør i TV 2, Olav Sandnes. Den tilliten har jeg forsøkt å forvalte på en god måte, sier Solbrække.

Nyhetsredaktøren sier hun har vært åpen om dette i TV 2, men at hun har valgt ikke å snakke offentlig om saken av hensyn til sine barn og øvrig familie.

– Lever med konsekvensene

– Dette er en del av min historie, som jeg lever med konsekvensene av. Jeg tok permisjon den gangen, i stedet for å søke meg vekk fra media. Så valgte jeg helt frivillig å bli nyhetsredaktør i TV 2 da jeg fikk den tilliten, sier Solbrække.

Hun poengterer at både arbeidsgiver og kollegaer da var klar over at dette var en del av fortiden hennes.

– Det er for meg en selvfølge at TV 2s journalistikk ikke skal preges av verken min eller andres fortid. Jeg har en sjef over meg, og jeg har en stor gjeng kvalifiserte ledere, utgavesjefer og vaktsjefer på lag, som tar gode beslutninger hver eneste dag.

– Ikke minst har jeg en redaksjon med ekstremt dyktige journalister som lager journalistikk uavhengig av min eller andres fortid, sier Solbrække.

Kritisk til pressens håndtering

Professor i journalistikk Svein Brurås ved Høgskulen i Volda er kritisk til at pressen tidligere ikke har navngitt Solbrække når hennes relasjon til Bhatti er blitt omtalt.

– Nå skapes det et inntrykk av at pressen beskytter hverandre. Dette er ikke bare kritikk mot TV 2, men mot hele norsk presse. Det truer troverdigheten til flere enn TV 2, sier han til Aftenposten.

Jurist og professor emeritus Jan Fridthjof Bernt ved Universitetet i Bergen mener svært mye taler for at Solbrække må anses inhabil i saker som omhandler Arfan Bhatti.

– TV 2 burde valgt seg en annen redaktør for dekningen av denne saken, sier Bernt til Aftenposten.