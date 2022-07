Så lenge kan pilotstreiken vare

Pilotstreiken i SAS rammer over 30.000 passasjerer daglig. Flyanalytiker sier det er en ting som gjør at det neppe blir langvarig.

Mandag ble det klart at 900 piloter er tatt ut i streik. Det rammer over 30.000 reisende daglig.

Streiken gjør at mange nordmenn ikke får dratt på en etterlengtet utlandsferie etter to somre med pandemi.

– Forrige pilotstreik som var i 2019, holdt på i seks dager. Det var en ganske lang streik egentlig. Det sies at SAS da tapte 700 millioner, sier flyekspert Christian Kamhaug til TV 2.

Han legger til at det under denne streiken er snakk om at SAS 80-100 millioner om dagen

Få flere nyheter om SAS-streiken her!

Vil komme etterdønninger

Hvor lenge streiken vil pågå er vanskelig å spå, men Kamhaug mener de som har lagt sydenferien sin til senere i sommer kan senke skuldrene.

– Jeg skal selv med SAS til Malaga til 16. juli. Hvis ikke flyet går da så er det ikke fordi det er streik. De kan ikke sette flyene på bakken i 14 dager. Det vil ikke gå, sier han.

KANSELLERINGER: En rekke flyvninger er kansellert på grunn av pilotstreiken. Foto: Martin Leigland / TV 2

Selv om streiken skulle være over på en uke, sier flyanalytikeren det vil komme etterdønninger.

– Det vil være litt problemer etterpå. Etter flyteknikerstreiken tok det noen dager før alt var tilbake til normalt.

– Situasjonen er verre

Førsteamanuensis Espen Andersen ved BI sier til TV 2 at det er to ting som avgjør når streiken tar slutt.

– Den varer til en av partene gir seg eller til SAS går konkurs.

Han understreker det ikke er noen som vet hvor lenge streiken vil vare, men at det ikke kan være lenge for det har ikke SAS råd til.

– Det pleier ikke vare i månedsvis. Årsaken til det er at ingen har råd til å holde på sånn.

I denne streiken er det ingen som vil gripe inn i konflikten. Det er fordi det ikke er en situasjon med fare for liv og helse, sier Andersen.

Samtidig som pilotene streiker er flyselskapet inne i en omfattende omstrukturering og har varslet store kostnadskutt. Det skyldes blant annet underskudd og høy gjeld.

– Forrige gang SAS holdt på å gå konkurs var i 2012. Da var de 30 minutter unna konkurs før den siste fagforeningen ga seg. Den økonomiske situasjonen er verre i dag enn den gang, sier Andersen.

Stopper helt opp

I ukesvis har konflikten mellom flyselskapet SAS og pilotene vært gjenstand for intense forhandlinger, som mandag resulterte i streik.

Kamhaug tror partene klarer å komme til en enighet i løpet av uken. Det er det særlig en grunn til.

– De pleier ikke vare så lenge fordi det stopper helt opp. Flyteknikerstreiken varte ikke lenge, og alt stoppet ikke opp. Men alt stopper opp nå. Enn så lenge flyr ikke fly uten piloter.