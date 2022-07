Rammet av streik to ganger på en uke: – Skuffende

Flyet som skulle gå til Hellas ble kansellert på grunn av flyteknikerstreiken. Nå frykter Karen og storfamilien også for hjemreisen.

Mandag ble det klart at 900 SAS-piloter blir tatt ut i streik, etter at det i lengre tid har pågått harde forhandlinger mellom SAS-ledelsen og pilotene. Flyselskapet sliter økonomisk, og er derfor avhengig av å spare 800 millioner svenske kroner.

Forhandlingene ble utsatt fire ganger, før det til slutt ble besluttet å avslutte forhandlingene. SAS sin forhandlingssjef, Marianne Hærnes, bekreftet tidligere mandag at dette betyr at innen 24 timer vil alle SAS-fly stå på bakken.

Det er varslet at om lag 30.000 passasjerer vil bli rammet daglig av streiken.

Ferien fikk en knekk

Med et reisefølge på 11, er Karen Kvale i Hellas på familieferie. Hun og søstrene tok med seg mennene, barna og moren på tur.

– Vi koser oss veldig mye her, sier hun til TV 2.

Men da de i dag skjønte streiken gjorde at hjemreisen stod i fare, fikk ferieidyllen seg en liten knekk.

– Vi håper jo at SAS kan ombooke oss før slutten av uken, hvis ikke så må vi jo finne en annen løsning, sier hun.

Kansellert flyvning ned

Storfamilien dro ned i to puljer. Første og største pulje hadde avgang fra Oslo på mandag, men det flyet ble kansellert på grunn av flyteknikerstreiken.

– Vi klarte ikke finne noe annet fly den dagen, så da måtte vi ta tog til Gøteborg og så fly til Hellas derifra dagen etter, sier Kvale.

KVALE SAUGESTAD: Karen (t.v.) og familien håper at SAS ombooker de til et annet fly i løpet av uken. Foto: Privat

Hun forteller at også at den andre puljen fikk problemer på grunn av forsinkelser, og mistet dermed flyet sitt ved mellomlandingen i Helsinki.

– Alle kom en dag senere ned enn planlagt.

– Håper SAS kan ordne opp

Nå står familien overfor en ny streik.

– Vi skal egentlig tilbake på torsdag. Vi vet ikke enda om flyet vårt blir kansellert, men vi regner jo med det, sier hun.

Hun forteller at de tidligere i dag har sjekket muligheten for andre flyvninger, men at billettprisene har steget noe voldsomt.

– Vi håper at SAS kan ordne opp i det, men det er jo ingen krise. Vi kommer oss hjem til slutt.

Frykter for pasientene

Kvale og søsteren skal begge på jobb på mandag. Begge to jobber innen helsesektoren, og søsteren jobber som fastlege.

– Det er litt krise om hun ikke kommer seg på jobb. Det kan jo få ringvirkninger for pasientene, sier Kvale.

Dette gjør at slappe dager ved bassenget er blitt byttet ut med alternativ planlegging.

– Det blir jo mye stress. Vi kaster bort mye av ferien på å sitte i telefonkø og finne andre løsninger, sier hun og påpeker at problematikken kom overraskende på:

– Vi tenkte at SAS var en sikker løsning. Det er derfor skuffende og overraskende at vi endte opp i denne situasjonen nå.

– Lider ingen nød

Familien har sett på andre flybilletter og ser at prisene har steget mye bare i løpet av de siste timene.

– Det blir jo mange ekstra utgifter, og ferien blir jo veldig mye dyrere.

Hun håper at de skal få tilbake mye av pengene i etterkant.

– Vi lider ingen nød, men det er jo mye styr både nå og etter ferien med å få refundert alt.

Til tross problematikken er de seks barna i reisefølget så langt fornøyde med noen ekstra dager i solen.

– De koser seg veldig, men er jo selvfølgelig opptatt av hvordan vi skal komme oss hjem og hvordan det går med katten hjemme.