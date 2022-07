– Spiller med flyselskapets fremtid

SAS går en usikker fremtid i møte etter det ble kjent at 900 piloter tas ut i streik. Ifølge flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs er det stor sjanse for at selskapet nå søker konkursbeskyttelse.

Mandag ble det klart at meklingen mellom SAS og pilotene ikke førte frem. Dermed er 900 piloter tatt ut i streik som rammer over 30.000 reisende daglig.

Samtidig er det kriserammede flyselskapet inne i en omfattende omstrukturering og har varslet store kostnadskutt.

Professor i samfunnsøkonomi Frode Steen ved NHH mener streiken er en nedtur, og trodde partene skulle klare å komme til enighet.

– Spesielt med tanke på all utvidelse de har hatt på tid. Det skulle tilsi at man nærmet seg noe, men det er altså ikke tilfelle.

«LIMBO»: NHH-professor Frode Steen mener SAS har satt kundene sine i «limbo». Foto: Juliane Kravik

– Spiller med hele selskapet

Om streiken tenker Steen den kortsiktige effekten for SAS, er at det er begrenset hvor lenge de har råd til å ha folk i streik.

– En lang streik kan endre hele selskapet, men den langsiktige effekten er verre.

Steen peker på at det blir vanskelig å finne folk som er villige til å kaste nye penger inn i et selskap, som helt åpenbart sliter med å få ned kostnadene.

– Pilotene spiller på en måte med hele selskapet, de spiller med alle andre som jobber i det selskapet.

KANSELLERINGER: SAS har kansellert en rekke flyvninger på grunn av streiken. Foto: Sunny Sharma / TV 2

– Det er ikke bare sin egen situasjon de setter på spill, men også mulig jobb til mange kolleger. Det synes jeg er en ganske heftig avgjørelse, sier Steen.

Har satt kundene «limbo»

SAS sliter allerede økonomisk, og om flyselskapet vil overleve streiken er et mye mer åpent spørsmål enn man liker å tenke, sier Steen.

– Jeg har ikke regnet på det, men de som har det antyder at det er begrenset hvor lenge de har positiv balanse om streiken drar ut. Skal vi tro uttalelsene fra pilotene er de villig til å streike inn i evigheten.

Han vil ikke mene noe om hvor lenge SAS kan overleve en streik.

– Jeg tenker også når de nå har brukt en uke på å finne ut om de skulle streike og satt kundene i «limbo», og det likevel blir streik, er det forferdelig trassig for de som skal hjem eller ut å reise.

KONKURSBESKYTTELSE: Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i Winair tror sjansen er stor for at SAS søker konkursbeskyttelse. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Stor sjanse for konkursbeskyttelse

En mulighet som SAS har, er å søke konkursbeskyttelse – også kjent som Chapter 11 i USA. Det er relevant og noe som kan skje, sier flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i Winair.

– Det er gjort av flere flyselskap over hele verden, blant annet Norwegian. Men det er ikke den optimale løsningen for situasjonen SAS er i.

Elnæs sier det er i flere land SAS kan søke konkursbeskyttelse. Det kan gjøres i Irland slik som Norwegian gjorde, eller i USA.

– Det blir spennende å se hva Danmark sier nå, siden de kanskje er villige til å gå inn med mer penger på visse vilkår.

STREIK: Steen hadde ikke trodd pilotene ville gå til streik gitt situasjonen flyselskapet er i. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Ved en eventuell konkursbeskyttelse vil SAS beskyttes mot kreditorene sine. Elnæs vil ikke trekke konklusjoner på hvordan det vil ramme reisende som venter på refusjon fra selskapet

– Hvis det blir aktuelt får vi se hvordan det slår ut på de som har kjøpt reise. Vi må først se hva som skjer.

– Hva tror du sannsynligheten er for at SAS søker konkursbeskyttelse?

– Den er relativt stor.

Raser mot pilotene:

– Kan bli kritisk

Uansett hva som skjer vil denne streiken og måten SAS har operert på denne våren, med kansellering og ombookinger, tror Steen det vil gjøre noen med selskapet på sikt.

– Folk vil snu seg om til andre selskaper. SAS´ viktigste kundegruppe er de som trenger regularitet og vet at de kommer dit de skal når de skal, og nå får de en streik i tillegg. Det er dårlig nytt for omdømmet til SAS.

Professoren sier han er overrasket og trodde pilotene skjønte at de ikke kunne streike.

– Det har ikke med at streik ikke er lovlig, men denne gangen er streiken så avgjørende for fremtiden til selskapet at nedsiden med streiken kan bli veldig høy. Da er kanskje ikke tiden for å streike nå.

– Gambler de med selskapet og kollegers jobber?

– Gitt at selskapet er der de er kan denne streiken bli veldig kritisk for SAS. Da må man klare å heve seg litt over egne arbeidsbetingelser, sier Steen.