Charterselskapene rammes av streiken: – Forferdelig

Flere charterselskap har fly som opereres av SAS. Det kan by på store utfordringer de kommende dagene.

Mandag ble det klart at 900 SAS-piloter går ut i streik. Dermed rammes over 30.000 passasjerer daglig, og over 60 prosent av SAS sitt ruteprogram står i fare for å bli kansellert.

Men det er ikke bare passasjerer som har bestilt reisen sin direkte via SAS som får beskjed om at flyet ikke går som planlagt i dagene som kommer.

– Ekstremt beklagelig

For flere charterselskap har fly som opereres av SAS, og dermed rammes disse passasjerene også av streiken.

– Dette er en ekstremt beklagelig situasjon, og vi syntes det er forferdelig at partene ikke har kommet til enighet, sier informasjonssjef i Apollo Beatriz Rivera til TV 2.

Hvor hardt rammet Apollo blir, avhenger naturlig nok av hvor lenge streiken varer.

– I dag har vi to fly som blir berørt. Ett fra Oslo til Parga, og det flyet som skulle hjem fra Hellas. Frem til fredag er det totalt 11 fly som kan bli berørt, sier Rivera.

– Tar seg betraktelig opp

Varer streiken enda lengre, kan imidlertid situasjonen forverres ytterligere.

– I helgen tar antallet seg betraktelig opp. Lørdag og søndag er det totalt 30 fly som kan bli berørt. Så vi håper at streiken blir avblåst så fort som mulig, sier hun.

Rivera sier at de har forberedt seg på streiken i flere uker, og jobbet med å finne alternative ruter til sine kunder.

DRØMMEN OM FERIE: Mange nordmenn drømmer om en utenlandsferie etter to år med pandemi. Nå kan streiken gjøre det vanskelig. Foto: Gunnar Lier / NTB

– Problemet nå er at det er veldig lite fly ute i Europa, og det er vanskelig å finne noen som kan fly. Det er eksepsjonelt vanskelig for oss. Men vi gjør det vi kan, og vi gir ikke opp.

Usikker situasjon

Ving har 17 flighter fra tirsdag og frem til helgen som kan bli berørt av streiken.

– Vi vet foreløpig ikke hvilke fly som blir berørt av streiken, men vi informerer våre gjester via SMS og henviser de til hjemmesiden vår, sier sjef for Ving i Norge Marie-Anne Zachrisson til TV 2.

De er nå i dialog med SAS for å finne ut hvor mange avganger som rammes.

– En ting er de som skal reise ut, men vi har jo også reisende i utlandet som skal hjem. Men vi tar hånd om alle våre gjester, og forlater ingen, sier Zachrisson.

– Den største styrken

Til de som befinner seg i utlandet, og ikke kommer seg hjem, har Rivera i Apollo følgende beskjed:

– Den største styrken ved å booke pakkereise, er at de kommer seg hjem. Men hvor raskt det vil skje, kan vi ikke si noe om, sier hun.

Også charterselskapet TUI merker konsekvensene av streiken.

– Ingen av våre charteravganger er med SAS. Men vi har noen rutefly-bookinger som skal gå de neste dagene. Nå gjelder det å få fortløpende oversikt over hvem som blir rammet, også kontakte kundene våre for å finne alternativer for de, sier kommunikasjonssjef Nora Aspengren.

Uheldige konsekvenser

Antallet som rammes i TUI er ikke like høyt som hos Apollo.

– Det er snakk om cirka 20 bookinger om dagen, så det er ikke mye. Men det er jo noen som gleder seg til å komme på ferie, sier Aspengren.

TUI vil ikke uttale seg direkte om streiken, men sier konsekvensene den medfører seg er uheldig.

– Det er leit når noe forstyrrer en sårt etterlengtet ferie, men jeg håper vi skal klare å finne alternativer, sier Aspengren.