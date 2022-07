Dette tror Hovland skjer med kontroversiell ny tour

Alle som elsker golf går og kverner på ett spørsmål om dagen: Hvilke konsekvenser vil PGA-touren få på sikt nå som flere og flere melder overgang til den kontroversielle LIV-touren.

Da Viktor Hovland og hans caddie Shay Knight var i Norge, benyttet TV 2 sjansen til å spørre duoen som har flere sesonger på PGA-touren bak seg.

FOR FØRSTE GANG: Shay Knight (t.v.) er Viktor Hovlands caddie. I forrige uke var australieren på norsk jord for første gang. Foto: Beate Oma Dahle

Fakta: Dette er LIV Golf Phil Mickelson, Dustin Johnson, , Bryson DeChambeau og Brooks Koepka er de største stjernene som allerede har meldt overgang fra PGA til LIV.

En tour for 48 inviterte spillere, finansiert av det saudiarabiske statlige investeringsfondet.

Åtte turneringer i Nord-Amerika, Europa, Asia og Midtøsten.

Mestrene blir kåret etter sju av turneringene. Den siste er en ren sesongfinale.

Det blir konkurrert både individuelt og for firemannslag.

Konkurransene går over tre runder. Alle får spille alt, det er ingen cut.

Premiesummen er 25 millioner dollar i hver av de sju innledende turneringene. 4 millioner går til den individuelle vinneren. Sistemann er sikret 120.000 dollar.

I finalen får vinneren 18 millioner dollar, under forutsetning av at han har deltatt i minst fire konkurranser.

For lag er vinnersummen på 5 millioner dollar de første rundene og hele 16 millioner i finalen Kilde: LIV Golfs hjemmeside

– Mye sjukt som skjer om dagen

Selv om stjerne etter stjerne har meldt overgang til den konkurrerende touren, LIV Golf, så tror verken Hovland eller Knight at PGA vil fordufte over tid.

Det de derimot er mer skremt av, er om PGA-touren noen gang kommer tilbake til sitt gode, gamle jeg:

– Jeg håper vi får tilbake PGA-touren med alle de beste på samme sted, men jeg vet ikke. Det er så mye sjukt som skjer om dagen, sier Hovland til TV 2, og fortsetter:

– Jeg tror uansett ikke LIV-touren kommer til å være for alle sammen. Jeg tror det i så fall kommer til å være flere produkter, så gjenstår det å se hvilket produkt som viser seg sterkest.

Under en veldedighetsturnering fredag var Hovland nok en gang klokkeklar på at han ikke ønsker å skifte beite til den lukrative LIV-touren.

Hovlands australske caddie klarer heller ikke å se for seg at LIV-touren alene blir golfsirkusets midtpunkt:

– PGA-touren har vært i så lang tid. Nå har de inngått sterkere samarbeid med Europatouren også for å beholde spillerne, så det gjør dem enda sterkere.

– På LIV-touren spiller de for masse penger, og mange spillere blir fristet av det faktum at de bare må spille vesentlig færre turneringer i året. Det er naturligvis fristende for mange, men det å spille på PGA-touren og Europatouren veier også tungt.

PARTNERE: Australske Shay Knight (t.v) har vært Hovlands caddie i flere år. Foto: JAMIE SQUIRE

Hovland håper at det som holder han igjen på PGA-touren, også vil holde igjen andre:

– PGA-touren inneholder så mye historie. De beste spillerne har alltid spilt på denne touren. Jeg synes det er dritkult at jeg for eksempel har vunnet to ganger på rad i Mayakoba.

– Bare slike random ting som at Brian Gay har vunnet fem ganger på PGA-touren og Brendan Steele har vunnet tre ganger. At man vet slike ting synes jeg er kult og motiverende. Man skaper sin egen karriere og renommé i denne ligaen.

Golfhistoriens største endring

PGA-touren har alltid hatt de største stjernene, de mest prestisjetunge turneringene og de mest lukrative avtalene i golfsirkuset.

Helt siden touren ble grunnlagt i 1929 har den skapt golfhistoriens mest legendariske navn, mest ikoniske turneringer og mest minneverdige øyeblikk.

– Det folk frykter mest er at all kultur, all historie og all tradisjon skal forsvinne hvis PGA bli utkonkurrert av LIV-touren, sier golfeskpert Marius Thorp.

Golfeksperten mener, som Hovland og Knight, at PGA-touren kan bli like sterk igjen - først og fremst på grunn av sin posisjon etter så mange års historie.

– Kan det motsatte også skje? At LIV-touren blir dominerende og PGA fordufter?

– Det er vanskelig å si. Det virker jo som om LIV er kommet for å bli, svarer golfeksperten, og fortsetter:

– Men jeg håper absolutt ikke det. For meg er det ikke veldig appellerende med ingen dramatikk, ingen spenning og at alle får penger uansett hvordan de klarer seg.

– Hva tror du folkene bak LIV Touren ønsker å oppnå?

– Det er et spørsmål som ingen helt vet svaret på enda. De sier de ønsker å «grow the game» (forbedre golfen, jour.anm), men jeg sliter med å se hvordan de gjør det.

Én ting er Thorp dog helt sikker på: Det er ikke tilfeldig at turneringen finansieres av det saudiarabiske statlige investeringsfondet:

– Det er i hvert fall ingen tvil om hva de som finansierer touren vil. De ønsker bare å renvaske sitt image.