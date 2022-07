Opplever ellevill pågang: – Vil skru opp prisene

Mens SAS-trafikken stopper opp, merker konkurrentene en heftig pågang. Det får følger for alle som planlegger å bestille ferie.

SAS er tatt ut i streik, og selskapet anslår at dette vil få konsekvenser for 30.000 kunder daglig.

Det er tydelig at nyheten har satt et støkk i mange nordmenn.

– Vi ser at trafikkene på fly, spesielt hos SAS, har gått ned med mellom ti og femten prosent etter meldingen, sier Terje Berge, kommersiell direktør i Finn reise.

Konkurrerende flyselskaper melder i stedet om en skikkelig oppsving etter SAS-nyheten. Det får en særlig lei konsekvens for dem som ikke har bestilt sommerferie.

DIREKTØR: Terje Berg i Finn reise. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Stor økning i bookinger

Norwegian bekrefter til TV 2 at de ser en stor økning i bookinger helt siden det ble meldt om potensiell streik for to uker siden.

– Men etter at forhandlingene ble utsatt har det økt og spesielt etter klokken 11 i dag har det vært en kraftig økning, sier Grete Roald, kommunikasjonsdirektør i Norwegian.

– Klarer dere å imøtekomme alle henvendelsene?

– Vi har jo allerede ganske fulle fly på mange avganger, men vi tar imot alle vi klarer og vi har flere ledig seter. Men selvfølgelig: Hvis alle vil på samme fly eller samme destinasjon, så er det en begrensning på hva vi får til, sier Roald.

Hun forteller at det er størst pågang på «typiske sydendestinasjoner» som Spania, Italia, Hellas, Frankrike.

Norwegian ser også en økning på de vanlige innenriksrutene.

Selskapet er ikke alene om å merke økt pågang.

NORGESFERIE: Norwegian opplever også at flere har kastet seg over innenlandsflyvningene. Her fra Hauklandstranden i Lofoten. Foto: Roy Arne Salater/TV 2

– Det koker

– Det koker på kundesenteret hos oss nå, sier kommunikasjonsdirektør i Flyr, Anita Svanes, til TV 2.

Hun sier at de fortsatt har en del ledige billetter både innenlands og utenlands, men sier at de fylles fort opp.

– Vi kommer ikke til å dette opp noen ekstra avganger enn det vi har i programmet, sier hun.

Ikke mange avbestiller

Forbrukerrådet anbefalte alle med flybilletter hos SAS til å avvente en beskjed fra selskapet selv. Dersom du avbestiller før selskapet har kansellert turen, mister du retten på å få tilbake pengene.

Ifølge Terje Berge i Finn ser det ut til at folk tar rådet på alvor.

– Vi kan ikke se at det er noe trøkk på avbestillinger. Folk flest er informert om at hvis de avbestiller før SAS gjør det, får de ikke igjen pengene, sier han.

For alle som har sittet på gjerdet og ventet med å bestille sommerferie, har han dårlig nyheter.

VARMT: Folk nyter sol og varme i Barcelona. For å komme seg dit, bør man fly med andre enn SAS. Foto: Emilio Morenatti / AP / NTB

Har lite ledig

Hos Finn er det generelt ganske rolig trafikk mandag, selv etter meldingen om streik.

– Dette tyder nok på at mange allerede har bestilt, sier Berge.

Dersom du likevel er blant dem som enda ikke har booket en ferie, forsikrer han om at det fortsatt finnes tilgjengelige billetter, men at det en hake.

– Det er fremdeles charterreiser tilgjengelig, men en god del av dem er satt opp med SAS-fly. Derfor er det ikke så mye ledig til Syden lenger, sier Berge.

Han viser til at Norwegian, Flyr, Lufthansa og andre selskaper ikke er påvirket av streiken.

– Men en streik betyr ikke akkurat at de andre selskapene vil sette ned prisen. Det er klart at prisene vil gå opp, sier Berge.

Har blitt dyrere

At prisene vil gå opp begrunner blant annet Berge med at Flyr har steget på Børsen med 13 prosent og Norwegian med 6 prosent.

Akkurat hvor mye dyrere det vil bli fremover, mener Berge avgjøres av tilbud og etterspørsel.

– Men en ting er sikkert: Det blir ikke billigere!

Han mener det vil bli vanskelig for mange å skaffe seg en tur fremover.

– Det er allerede unormalt få fly i luften. Det er en kombinasjon som gir dyre priser og gjør det vanskelig å reise der man vil, sier Berge.

TV 2 retter: I en tidligere versjon av denne saken skrev TV 2 at flyselskapene allerede hadde skrudd opp prisene med 13 og 6 prosent. Dette medfører ikke riktighet. Det er børskursen til selskapene som har steget med 13 og 6 prosent.