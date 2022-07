Sprintsøstrene: – Seier til en er seier til begge

Først ble vi kjent med familien Ingebrigtsen. Familien som tok verden med storm, og som sammen har oppnådd utrolige resultater. Deretter dukket familien Rooth og familien Guttormsen opp. Og det stopper ikke der. Nå er det sprintfamilien Ertzgaard som er på vei opp og frem i både norsk og internasjonal friidrett.

– Er dere Norges nye friidrettsfamilie?

– De friidrettsfamiliene som finnes er jo så sykt store. Vi er bare tre stykk, sier Lakeri Ertzgaard, ler og fortsetter:

– Men en liten friidrettsfamilie er vi jo!

KNELØFT: Lakeri og Kaitesi Ertzgaard tilbringer mange timer på Bislett stadion. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Trenes av pappa John

Jentene trenes av sin egen far, John Ertzgaard. Han er også en tidligere friidrettsutøver, og var mange år i toppen av norsk sprint.

I 1999 ble han U23 europamester på 200 meter, og i perioden 2000 til 2004 tok han hele fem NM-gull. I år 2000 deltok han også i sommer-OL i Sydney.

Når John Ertzgaard snakker om døtrene sine legger han fokus på å rose hans tidligere trener, velkjente Leif Olav Alnes.

– Alt jeg lærer jentene har jeg lært av han, forteller den meritterte tidligere sprinteren.

Trener og idrettslig leder i Tjalve IK, John Ertzgaard. Her under NM i friidrett på Fana stadion i 2020. Foto: Fredrik Hagen

Friidrettssøstrene presiserer at de aldri har følt seg presset av sin fars prestasjoner, men at de ser opp til han og motiveres av hans karriere.

– Det legger nok ambisjonene våre litt høyere, sier 22 år gamle Kaitesi, som har blitt trent av faren sin helt siden hun var ti år.

Det er ingen tvil om at familietiden på friidrettsbanen er verdifull for jentene, og en stor del av drivkraften for å fortsette den harde satsingen. I samtale med de to talentene er de fulle av lovord om sin far og sprinttrener.

– Han er ekstremt nøye og presis i det han gjør, og jeg tror det er måten å bli god på, sier Lakeri.

UNIKT SAMHOLD: De to søstrene betyr mye for hverandre. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

– Han er absolutt vår største støttespiller, legger storesøster Kaitesi til.

Tatt ut til VM

Yngstesøster Lakeri er tatt ut til å representere Norge i VM for første gang i Eugene i juli. Der skal hun delta i 4x400 meter stafett. En distanse hun trives godt med.

– Det var veldig stas. Det går litt opp for meg nå når jeg skal dra på lørdag, og det begynner å nærme seg skikkelig, sier 20-åringen og smiler stort.

REKORD: Elisabeth Slettum (f.v.), Line Kloster, Amalie Iuel og Lakeri Ertzgaard satte ny norgesrekord i 4 x 400m stafett under Diamond League Bislett Games 2022. Foto: Beate Oma Dahle / NTB Foto: Beate Oma Dahle

Stortalentet har deltatt i seniorkonkurranser tidligere, men dette blir det første internasjonale mesterskapet.

– Forventningene er først og fremst å bare ha det kjempegøy! Det blir en læringsarena for meg, sier hun spent.

DEBUTANT: Lakeri Ertzgaard ser frem til VM i Eugene. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Storesøster Kaitesi, som har 200 meter som sin sterkeste distanse, forteller at hun skal heie hjemmefra. Det ligger naturlig for dem begge å unne hverandre slik suksess.

– Vi er veldig sånn at seier til en er seier til begge, og det mener vi oppriktig, sier en stolt Kaitesi.

Kunne blitt musikk

Selv om far John var i verdenstoppen innen sprint, var det slett ingen selvfølge at søstrene skulle velge friidretten.

– Jeg og Lakeri har nok vurdert å gå de fleste veier, forteller Kaitesi med et smil om munnen.

Jentene har blant annet vært innom kor, dans, svømming og ridning. Når Lakeri skulle velge videregående skole var det til og med et dilemma om hun skulle satse friidrett på Wang Toppidrett eller gå på Foss videregående med musikk som hovedfelt.

LØP: Kaitesi Ertzgaard er glad hun valgte friidretten. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Det er kanskje ikke så rart, for i genene finnes det ikke bare friidrett, men også en del musikk. Jentene forteller at deres mor, Asta Busingye Lydersen, blant annet er sanger.

– Vi synger jo ganske høyt i dusjen fortsatt da, hvis det teller noe, avslutter sprintsøstrene og ler.