Flykaos skaper fotball-trøbbel: – Sannsynligheten for utsettelser er stor

Tromsø skal denne uken spille to bortekamper i Eliteserien. Nå jobber klubben på spreng for å finne alternative reiseruter på grunn av SAS-streiken.

Etter planen skulle Tromsø IL reise til Kristiansund med SAS førstkommende torsdag for å møte Kristiansund til Eliteseriekamp. Etter den skulle de bli værende i Møre og Romsdal for å møte Molde på Aker stadion søndag.

– Laget blir direkte rammet av flystreiken. Vi som klubb, og som flere andre klubber, benytter oss av en gunstig avtale med SAS når vi skal reise, sier daglig leder i Tromsø IL, Øyvind Alapnes til TV 2.

– Hva gjør dere nå?

– Vi blir nå nødt til å kontakte reisebyrået vårt for å finne alternative løsninger. Vi ønsker selvsagt å spille disse kampene og vil da se på andre løsninger.

Han poengterer at det hele ikke blir lett ettersom nå flere booker med andre selskaper. Det kan rett og slett bli trøblete for Tromsø å komme seg ned til Kristiansund allerede torsdag.

Det vil også koste klubben dyrt.

– Det blir selvsagt en økonomisk byrde for klubben dette. Jeg regner med at både klubbene og Norges Fotballforbund vil gå i dialog sammen for å løse dette på best mulig måte. Jeg regner med at alle ønsker at kampene skal spilles som planlagt.

Direktør for konkurranse i NFF, Nils Fisketjønn, bekrefter til TV 2 at SAS-streiken skaper kaos for klubbene.

– Dette var et problem vi så komme. Vi hadde dialog med klubbene i forbindelse med flyteknikerstreiken for litt siden. Nå har vi to saker på bordet. Det er de to Eliteserie-kampene på torsdag og en full OBOS-runde samme dag, sier han til TV 2 og legger til:

– Vi oppfordrer alle klubbene til å ta buss. Sannsynligheten for utsettelser er stor nå. Vi vet ikke akkurat hvilke kamper, men vi skal i dialog med klubbene om dette nå.

– Hvor går grensen på lengde i buss?

– Der er grensen på ni timer, inklusiv hviletid på sjåføren. Og så kan det jo selvsagt bli vurdert charterfly, men det er en kabal vi må se på. Vi må se på hvilke kamper som er viktige å få gjennomført.

Jerv skal til Molde onsdag kveld, men har booket med Widerøe. Jerv melder til TV 2 at reisen vil gå som planlagt. Til tross for at Grimstad-klubben er nede i bunnen av Eliteserien har de en materialforvalter i toppsjiktet.

– På vei opp har vi Widerøe. Det skal ikke ha noe si. På vei tilbake hadde vi SAS, men vi har allerede booket om til Widerøe, så foreløpig går det greit for oss, sier Reidar Berg Vaule, materialforvalter i Jerv, til TV 2.

