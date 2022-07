Snart forsvinner BankID på mobil

Dersom du er en av dem som bruker BankID på mobil, blir du snart nødt til å laste ned BankID som app, eller benytte deg av den gode gamle kodebrikken til banken.

Dette melder BankID BankAxept i en pressemelding mandag.

Samtidig gir selskapet alle brukere tre gode råd som skal hjelpe i utskiftingsprosessen.

Utfasingen begynner allerede i september 2022.

Gradvis utfasing

BankID på mobil skal allerede den kommende høsten gradvis fases ut og der etter byttes ut med BankID som app.

– Overgangen til BankID på app gjør at vi kan tilby flere tjenester som gir merverdi for brukerne i årene som kommer. Det gjør også at vi enklere kan tilpasse oss nye krav og forventninger til brukervennlighet, tilgjengelighet og informasjon i framtiden, sier Jan Bjerved, leder for BankID.

Selskapet mener overgangen til app fører til at flere skal kunne bruke BankID over lengre tid, samt kunne gi brukere mer relevant informasjon.

Sperres for nye brukere

Tjenesten BankID på mobil vil først og fremst sperres for nye brukere.

– BankID på mobil vil fortsatt fungere for de som har tjenesten aktivert. Men siden tjenesten er knyttet til mobilens SIM-kort, vil de som mister mobilen, bytter mobiloperatør eller får nytt SIM-kort etter at det er stoppet for nye aktiveringer, også miste tilgangen til BankID på mobil. Da må de heller velge app eller kodebrikke som alternativ, sier Bjerved.

Derfor oppfordrer han alle brukere til å laste ned den nye appen så snart man får beskjed fra banken om at det nærmer seg.

Banken vil også gi beskjed om hvilken app den enkelte bruker skal benytte seg av.

Lover lynrask innlogging

Selskapet lover at brukere vil få en bedre BankID-opplevelse med en ny biometri i appen, noe som betyr at brukerne kan benytte seg av ansiktsgjenkjenning, fingeravtrykk eller PIN-kode i BankID-appen.

– Der dagens løsning tar omtrent 30 sekunder, vil innloggingen med BankID-appen ta under 10 sekunder når vi lanserer biometri. Denne innloggingen vil folk bruke i flere og flere situasjoner. Hvis du skal signere avtaler som krever ekstra sikkerhet, må du fortsatt bruke personlig passord, sier BankID-sjefen.