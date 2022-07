Familien Sæter møtte mandag morgen opp på Oslo lufthavn for reise på en etterlengtet ferie til Nice. Ferien hadde bestilt i februar, men som følge av SAS-streiken, er reisen kansellert.

– Vi skulle til Nice via Stockholm. Den reisen er kansellert. Flyet videre fra Arlanda ble kansellert tidligere. Vi står her på Gardermoen og vet ikke hva vi skal gjøre, sier Terje Sæter.

– Får dere noe informasjon?

– Vi står her og prøver å få informasjon, men SAS-skranken er tydeligvis lite informert de også. De stengte skranken, og her står vi ikke vet noe, sier han.

– Vi er litt småstresset nå, fortsetter han.

– Oppgitt

900-SAS piloter tas ut i streik som følge av brudd i meklingen mellom selskapet og pilotene.

SAS opplyser mandag at alle fly kommer til å stå på bakken innen 24 timer.

– Hva gjør dere nå videre?

– Vi vet ikke, vi er litt oppgitt. Vi kommer oss ikke dit vi skulle, så vi må finne på noe annet, sier han.

Sæter sier at de er åpne for å reise til andre steder, selv om de hadde gledet seg til Nice og Monaco.

FÅR IKKE REISE: Marita Lindberg, Solveig Nebo, Kristine Schinnes, Elisabeth Olsen og Maren Helgheim Foto: Mathias Sandstøl / TV 2

Andre som skulle på ferie mandag, var en jentegjeng på fem. De skulle til Kroatia, men det flyet er nå kansellert.

– Så nå står vi her da, sier Marita Lindberg.

– Det er veldig dårlig informasjon fra SAS, så vi vet ikke hva vi skal gjøre. Vi står her med mange spørsmål, sier Lindberg

Hun sier at de fikk melding om å ombooke flyet, og så fikk de beskjed om at flyet var innstilt.

Jentene sier at de må følge med på mediene for å få med seg siste nytt. På skjermene på Gardermoen står det fortsatt at flyet skal gå, ifølge dem.

– Setter selskapet i fare

Toppsjefen i SAS mener en streik setter selskapets fremtid i fare.

– Beslutningen om å gå i streik nå viser en hensynsløs oppførsel fra pilotenes fagforeninger og en sjokkerende lav forståelse av den kritiske situasjonen som SAS er i, sier Anko van der Werff.

Martin Lindgren i den svenske pilotforeningen mener de har strukket seg langt i forhandlingene.

– Vi håper at vi kan komme tilbake til forhandlingsbordet, men da må arbeidsgiveren strekke seg, sier Lindgren .