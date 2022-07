SAS tatt i streik – dette er rådene til alle med billetter

Mandag ble SAS-streik et faktum. Det er anslått at 30.000 kunder og halvparten av alle planlagte flyvninger vil rammes daglig.

– Denne streiken vil få store konsekvenser og føre til mange kanselleringer. For kunder med flyvninger som ikke blir kansellert, må man forberede seg på mye forsinkelser, sier Thomas Iversen, som er forbrukerjurist i Forbrukerrådet, til TV 2.

Dersom du har en flyvning med SAS den nærmeste tiden, eller allerede befinner deg i utlandet, har Iversen noen klare råd.

Det viktigste rådet

For alle kunder med SAS-billetter, mener Iversen det absolutt viktigste nå er å følge med på egen flyvning.

– Avvent å gjøre noe med billettene frem til SAS varsler om forsinkelser eller kanselleringer, sier forbrukerjuristen.

Hvis du avbestiller selv før beskjeden fra selskapet mister du retten på refusjon av billettene. Da vil du bare få tilbake pengene for den lille delen av billettprisen som utgjør skatter og avgifter.

Et annet viktig poeng, mener Iversen er å regne med at flyvningen går som vanlig dersom du ikke har fått direkte beskjed fra flyselskapet om at flyet er innstilt.

– Jeg oppfordrer alle til å sitte rolig i båten nå. Vi vet ikke hvordan dette kommer til å utvikle seg. Streiken kan bli raskt avblåst, eller bli langvarig, sier Iversen.

Lite sannsynlig med ombooking

Iversen mener at folk flest trolig vil ønske å booke om flybilletten dersom man rammes av streiken.

– Det kan dessverre være vanskelig i praksis under en streik, sier han.

Forbrukerjuristen viser til at SAS er et såpass stort selskap, med så mange passasjerer, at det trolig ikke vil la seg gjøre å booke om hverken innad i selskapet eller over til andre konkurrerende luftfartsselskap.

– Det er ikke veldig sannsynlig siden vi befinner oss midt på sommeren, som er en av de travleste ukene for reiselivet. Da vil mange andre flyvninger allerede være ganske fulle, sier Iversen.

– Økonomisk risiko

Dersom SAS ikke får til å booke deg om, eller ikke klarer å få deg av gårde snarest mulig, har du rett til å booke en ny flyvning selv og kreve utgiftene for denne refundert.

I utgangspunktet bør du forsøke å booke deg inn på en ny flyvning i samme billettklasse, i noen tilfeller kan også andre transportmidler være aktuelt.

– Det er likevel viktig å være bevisst på at du tar en økonomisk risiko ved å booke din egen erstatningsflyvning ved at du må legge ut selv, sier Iversen.

Rett på penger tilbake

Selv om selskapet er tatt ut i streik, er det de vanlige reglene for flyvninger som fortsatt gjelder, minner Iversen.

– Du har rett på pengene tilbake dersom flyvningen blir fem timer forsinket eller mer, eller dersom den blir kansellert, sier han.

Han tror at mange kunder blir nødt til å se etter alternative løsninger denne ferien.

– Mange vil nok måtte bli hjemme eller se etter alternativ transport, sier Iversen.

– Er du i utlandet allerede?

Dersom du allerede er på ferie i utlandet, vil du få hjelp dersom du rammes av streiken.

– Sitter du på et hotell i London og får beskjed om at flyvningen er utsatt i to dager, skal du få hotell, mat, drikke og flyplasstransport dekket av SAS, sier Iversen.

Flyselskapene organiserer vanligvis overnatting. Om dette ikke tilbys, er det viktig å kontakte flyselskapet og kreve overnatting.

Du kan booke deg inn på et hotell selv og kreve utgiftene for dette refundert dersom SAS ikke ordner med hotellrom til deg.

Kan få erstatning

I tillegg til refusjon eller ombooking vil passasjerer som får flyturen innstilt eller mer enn tre timer forsinket, ha krav på en standardisert økonomisk erstatning.

– Hvor mye du har krav på varierer avhengig av hvor langt du skal reise og hva problemet er, sier Iversen.

Forbrukerrådet har laget en flykalkulator som enkelt regner ut hva du har krav på, og loser deg gjennom prosessen med å søke om refusjon.

Kalkulatoren finner du på forbrukerradet.no.