Flyanalytiker om pilotstreiken: – Veldig dramatisk

Oppdateres!

Etter å ha blitt utsatt fire ganger gikk fristen i meklingen mellom pilotene og SAS ut mandag klokken 12.

Da ble det klart at det er brudd i meklingen. Dermed tas 900 piloter ut i streik.

– Det er veldig dramatisk for SAS. Det var det utfallet som vi ikke ville ha. Nå blir det en tøff tid for selskapet fremover, og SAS-sjefen så vi tydelig var skuffet over dette her, sier flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i Winair til TV 2.

Flyanalyiker: – Blir en tøff tid for SAS

Han mener det er trist å sitte på utsiden og se at et SAS kommer i en slik situasjon.

– Men det har jo underveis i forhandlingene, helt siden de startet i november i fjor, vært en ganske tøff retorikk mellom partene.

Elnæs sier det er noe man også må prøve å forstå, siden SAS er i sin tidenes største krise.

– Hvis selskapet skal kunne eksistere slik vi kjenner det i dag fremover i tid, må en rekke drastiske grep gjøres for å sikre det. Da må alle være med å bidra, og det er det lederen, Anko van der Werff, har prøvd å få til.

Har fått gjennomslag

Elnæs sier at SAS-sjefen nå ser at veien videre med SAS Forward-planen, hvor de skal konvertere gjeld til aksjekapital og skal prøve å få inn investorer, blir en tung reise for flyselskapet.

KONFLIKT: Konflikten mellom pilotene og SAS har vært langvarig. Foto: Frode Hoff / TV 2

På spørsmål om hvor farlig denne situasjonen er for SAS, påpeker Elnæs at vi ikke vet alle detaljene som genererte til bruddet.

– Men hvis jeg skal oppsummere så virker det som at pilotene har fått gjennomslag i disse prinsipielle spørsmålene omkring den skandinaviske modellen og gjenansettelse av piloter som ble sagt opp.

– Overrasket

På den andre siden sier flyanalytikeren at SAS ikke har fått tilslaget de trenger i SAS Forward-planen.

– De skal ha et kostnadskutt på rundt 7,5 milliarder svenske kroner årlig, hvor pilotene skal stå for 800 millioner kroner. Det betyr ikke at de skal ha 800 millioner i redusert lønn, sier Elnæs.

Det betyr at pilotene skal fly med den samme lønnen de har, noe Elnæs sier SAS må ha skal de levere og være konkurransedyktige fremover.

– Jeg er overrasket over at man ikke klarte å bli enige om denne kompensasjonsordningen som er helt avgjørende for SAS, hvis det er slik at de har fått sine vilkår innfridd, sier Elnæs.

– Jeg stiller meg veldig spørrende til hvordan vi kunne ende i denne situasjonen her.